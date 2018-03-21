Более трети мест забронировано в бесплатных поездах болельщиками ЧМ-2018 

Более трети мест забронировано в бесплатных поездах болельщиками чемпионата мира по футболу 2018 г., сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».
«Болельщикам предложено более 440 тыс. мест в бесплатных поездах. На сегодня уже забронировано более 160 тыс. билетов, что превышает 36% от общего числа мест в поездах. Напомним, бронирование мест в дополнительных поездах осуществляется болельщиками на интернет-ресурсе АНО «Транспортная дирекция-2018». Для получения права на бесплатный проезд необходимо приобрести билеты на матчи ЧМ-2018 и оформить паспорт болельщика (Fan ID)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что ОАО «РЖД» и АНО «Транспортная дирекция-2018» проработан график движения дополнительных поездов на период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. Для бесплатной перевозки болельщиков назначено 728 рейсов дополнительных поездов по 30 маршрутам.
«Поезда будут формироваться из комфортабельных купейных вагонов, оборудованных кондиционерами и экологически чистыми туалетными комплексами, а также вагона-ресторана. Планируется задействовать инновационный подвижной состав: двухэтажные вагоны, электропоезда «Ласточка» и скоростные поезда «Стриж». Двухэтажные поезда будут курсировать на направлениях: Москва-Самара, Москва-Санкт-Петербург, Москва-Казань, Москва-Адлер, Санкт-Петербург-Москва. Поезда «Ласточка» и «Стриж» будут осуществлять бесплатную перевозку болельщиков на направлении Москва-Нижний Новгород», — отметили в пресс-службе.
В пресс-добавили, что всего в бесплатной перевозке болельщиков будет задействовано 75 составов поездов (или 1 тыс. 176 вагонов). В том числе 18 двухэтажных составов из 268 вагонов, два состава поездов «Ласточка» по 10 вагонов, два состава поездов «Стриж» по 20 вагонов и 53 одноэтажных составов из 848 вагонов. Чемпионат мира по футболу Россия примет с 14 июня по 15 июля 2018 г. Турнир пройдет на 12 стадионах в 11 городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград, Екатеринбург.