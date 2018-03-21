Более трети мест забронировано в бесплатных поездах болельщиками ЧМ-2018

Более трети мест забронировано в бесплатных поездах болельщиками чемпионата мира по футболу 2018 г., сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».

«Болельщикам предложено более 440 тыс. мест в бесплатных поездах. На сегодня уже забронировано более 160 тыс. билетов, что превышает 36% от общего числа мест в поездах. Напомним, бронирование мест в дополнительных поездах осуществляется болельщиками на интернет-ресурсе АНО «Транспортная дирекция-2018». Для получения права на бесплатный проезд необходимо приобрести билеты на матчи ЧМ-2018 и оформить паспорт болельщика (Fan ID)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ОАО «РЖД» и АНО «Транспортная дирекция-2018» проработан график движения дополнительных поездов на период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России . Для бесплатной перевозки болельщиков назначено 728 рейсов дополнительных поездов по 30 маршрутам.

«Поезда будут формироваться из комфортабельных купейных вагонов, оборудованных кондиционерами и экологически чистыми туалетными комплексами, а также вагона-ресторана. Планируется задействовать инновационный подвижной состав: двухэтажные вагоны, электропоезда «Ласточка» и скоростные поезда «Стриж». Двухэтажные поезда будут курсировать на направлениях: Москва-Самара, Москва-Санкт-Петербург, Москва-Казань, Москва-Адлер, Санкт-Петербург-Москва. Поезда «Ласточка» и «Стриж» будут осуществлять бесплатную перевозку болельщиков на направлении Москва-Нижний Новгород», — отметили в пресс-службе.