Потомки Льва Толстого проголосовали в Ясной Поляне

Владимир Толстой отметил, что обстановка на участке уютная и радостная.

На брифинг в пресс-центр избирательной комиссии Тульской области директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая пришла с супругом — правнуком великого писателя, советником Президента РФ по вопросам культуры Владимиром Толстым и двумя сыновьями. Для Андрея и Ивана это были первые выборы.

По словам Екатерины Толстой, вся семья проголосовала на именном избирательном участке " Лев Толстой ". Он расположен в клубе деревни Ясная Поляна. В 2011 году этот избирательный участок получил имя великого земляка яснополянцев, и тогда же клуб и территория вокруг были благоустроены. С тех пор в этом сельском ДК проходят культовые показы и встречи с выдающимися деятелями культуры.

— Мы очень любим наш именной участок, — отметил Владимир Толстой. — Это сельский клуб, там часто проходят творческие встречи. Атмосфера всегда уютная, радостная.

А Екатерина Толстая добавила, что сегодня на участке «Лев Толстой» показывают фильм и дают концерты. К тому же в музее-усадьбе для тех, кто голосует впервые, организованы специальные культурные программы.

— А еще на участке все могут угоститься яснополянскими пирожками, — добавила Екатерина Толстая. — Люди приходят туда, как на праздник.

Младший сын Иван Толстой отметил, что для него было очень важно проголосовать и внести свой вклад в будущее своей страны.

— Мы представляем молодое поколение туляков, россиян, — поддержал его старший брат Андрей. — Сегодня мы пришли на выборы, потому что нам важно, какой будет наша страна завтра.