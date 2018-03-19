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Губернатор Подмосковья поблагодарил жителей за активное участие в выборах
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Губернатор Подмосковья поблагодарил жителей за активное участие в выборах 

Российская Газета 27 минут назад
Фото: 360tv.ru
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил жителей региона за активное участие в выборах президента РФ.
"Хочу поблагодарить жителей, которые пришли на участки. Очень приятно, что количество голосов, отданных за нашего президента, составляет порядка 2,8 миллиона. Это очень серьезный вклад в победу", — сказал Воробьев. Он также выразил благодарность главам муниципалитетов, руководителям территориальных и участковых избирательных комиссий.
Напомним, в выборах приняли участие 3,7 миллиона жителей Подмосковья или 63,63% голосующего населения.
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