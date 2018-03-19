Губернатор Подмосковья поблагодарил жителей за активное участие в выборах

"Хочу поблагодарить жителей, которые пришли на участки. Очень приятно, что количество голосов, отданных за нашего президента, составляет порядка 2,8 миллиона. Это очень серьезный вклад в победу", — сказал Воробьев. Он также выразил благодарность главам муниципалитетов, руководителям территориальных и участковых избирательных комиссий.

Напомним, в выборах приняли участие 3,7 миллиона жителей Подмосковья или 63,63% голосующего населения.