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Явка в Свердловской области достигла 56,5%
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Явка в Свердловской области достигла 56,5% 

РИА «ФедералПресс» 9 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Всего явка составляет 56,5%, при этом на президентских выборах 2012 года к 18:00 на участки пришли только 51,56% избирателей. Выше всего явка в Свободном (75,98%), Уральском и Пелыме (по 69,49%), Камышловском районе (68,65%) и Волчанске (68,03%). Низкой явкой отличаются Чкаловский (51,09%), Октябрьский (52,26%) и Верх-Исетский (52,36%) районы Екатеринбурга, Староуткинск (52,56%) и Железнодорожный район Екатеринбурга (52,57%). В районах Нижнего Тагила явка составляет от 55,16% до 57,85%.
«ФедералПресс» напоминает, что к 15:00 явка, по уточненным данным, составляла 46,76%.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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