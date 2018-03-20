Искали с осени: пропавшего новосибирского спасателя нашли мёртвым

Волонтёры поисковых отрядов «Маяк» и «Лиза Алерт» сообщили о гибели 42-летнего спасателя Константина Смородинцева, который пропал в конце октября 2017 года.

«Официально подтверждено, нашли погибшим. К сожалению, разгласить детали не можем», — рассказал корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин

Константин Смородинцев пропал 28 октября около 20:30 — мужчина работал на пожарном катере, который пришвартовался ночью под Димитровским мостом недалеко от остановки «Лесоперевалка».