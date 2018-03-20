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Искали с осени: пропавшего новосибирского спасателя нашли мёртвым
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Искали с осени: пропавшего новосибирского спасателя нашли мёртвым 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Волонтёры поисковых отрядов «Маяк» и «Лиза Алерт» сообщили о гибели 42-летнего спасателя Константина Смородинцева, который пропал в конце октября 2017 года.
«Официально подтверждено, нашли погибшим. К сожалению, разгласить детали не можем», — рассказал корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин.
В следственном управлении СК по Новосибирской области обещали позднее прокомментировать ситуацию.
Константин Смородинцев пропал 28 октября около 20:30 — мужчина работал на пожарном катере, который пришвартовался ночью под Димитровским мостом недалеко от остановки «Лесоперевалка».
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 Ещё 5 источников 
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