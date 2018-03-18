Дагестанские блогеры призывают жителей республики принять участие в выборах президента России

Дагестанские блогеры призывают жителей республики принять участие в выборах президента РоссииИзвестные дагестанские блогеры Мухтар Амиров и Исрафил Исрафилов проголосовали на избирательных участках республики и опубликовали обращения к дагестанским жителям, в частности, к молодежи, с просьбой прийти на избирательные участки и сделать свой выбор.

Напомним, что на избирательных участках республики действует акция Фото Проджи, где каждый сфотографировавшийся на участке может выиграть интересные призы.

Помимо подарков, у жителей республики есть возможность сфотографироваться с известными людьми и спортсменами республики.

Фото: beautyinsider.ru