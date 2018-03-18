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Дагестанские блогеры призывают жителей республики принять участие в выборах президента России
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Дагестанские блогеры призывают жителей республики принять участие в выборах президента России 

Mirmol.ru 11 часов назад
Фото: Mirmol.ru
Дагестанские блогеры призывают жителей республики принять участие в выборах президента РоссииИзвестные дагестанские блогеры Мухтар Амиров и Исрафил Исрафилов проголосовали на избирательных участках республики и опубликовали обращения к дагестанским жителям, в частности, к молодежи, с просьбой прийти на избирательные участки и сделать свой выбор.
Напомним, что на избирательных участках республики действует акция Фото Проджи, где каждый сфотографировавшийся на участке может выиграть интересные призы.
Помимо подарков, у жителей республики есть возможность сфотографироваться с известными людьми и спортсменами республики.
Фото: beautyinsider.ru
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