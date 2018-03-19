Эксперты: высокая явка в ЦФО объясняется внешними вызовами и удобством голосования

МОСКВА , 19 марта. / ТАСС /. Регионы Центрального федерального округа (ЦФО) продемонстрировали высокую явку на президентских выборах 18 марта из-за существующих внешних угроз и созданных условий для голосования. Такое мнение выразили в понедельник опрошенные ТАСС эксперты.

Ранее сообщалось, что явка избирателей в регионах ЦФО варьируется от 57% до 79%, практически повсеместно превышая значения 2012 года. Один из самых высоких показателей по стране зафиксирован в Брянской области — 79,87%.

"Это связано с тем, что приграничный с Украиной регион (Брянская область — прим. ТАСС) острее прочих отреагировал на ряд внешнеполитических вызовов. Почти у каждого жителя региона есть знакомые или родственники на Украине, связи существовали веками и были разорваны в течение нескольких лет. Потому люди и шли активно на выборы, чтобы выразить поддержку курсу стабильности, созидания, а не дальнейшей разобщенности", — рассказал ТАСС кандидат юридических наук, преподаватель кафедры общеправовых дисциплин Александр Кусько.

На активность избирателей, по мнению экспертов, повлияли также условия, созданные для голосования, в том числе, по месту нахождения. Кроме того, отмечается прозрачность выборов и отсутствие серьезных нарушений.

Оценка голосов избирателей

В некоторых субъектах ЦФО, кроме явки, от 2012 года отличаются и результаты голосования.

По словам Слатинова, результаты голосования в Орловской области схожи с усредненными данными по стране, с той лишь разницей, что кандидат от КПРФ Грудинин набрал 12,18%, шесть лет назад претенденту на пост президента Геннадию Зюганову от КПРФ голоса отдали 29,09% жителей региона.

"Если посмотреть результаты Грудинина в других черноземных регионах (Курской, Белгородской, Липецкой областях — прим. ТАСС), то Грудинин [в Орловской области] набрал все-таки чуть побольше. И это означает, что в каком— то смысле… [Андрей] Клычков, который является представителем КПРФ, врио губернатора Орловской области, свою задачу выполнил — показал, что результат Грудинина выше, чем в среднем по Черноземью", — отметил Слатинов.

По мнению самого Клычкова, сравнивать результаты избирательных кампаний разных кандидатов некорректно. «Что касается результатов Павла Николаевича Грудинина, то их некорректно сравнивать с результатом, который получил в регионе в 2012 году Геннадий Андреевич Зюганов — человек, родной для Орловщины, посвятивший региону почти всю жизнь», — рассказал ТАСС губернатор.