Эксперты: высокая явка в ЦФО объясняется внешними вызовами и удобством голосования 

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Регионы Центрального федерального округа (ЦФО) продемонстрировали высокую явку на президентских выборах 18 марта из-за существующих внешних угроз и созданных условий для голосования. Такое мнение выразили в понедельник опрошенные ТАСС эксперты.
Ранее сообщалось, что явка избирателей в регионах ЦФО варьируется от 57% до 79%, практически повсеместно превышая значения 2012 года. Один из самых высоких показателей по стране зафиксирован в Брянской области — 79,87%.
"Это связано с тем, что приграничный с Украиной регион (Брянская область — прим. ТАСС) острее прочих отреагировал на ряд внешнеполитических вызовов. Почти у каждого жителя региона есть знакомые или родственники на Украине, связи существовали веками и были разорваны в течение нескольких лет. Потому люди и шли активно на выборы, чтобы выразить поддержку курсу стабильности, созидания, а не дальнейшей разобщенности", — рассказал ТАСС кандидат юридических наук, преподаватель кафедры общеправовых дисциплин Александр Кусько.
На активность избирателей, по мнению экспертов, повлияли также условия, созданные для голосования, в том числе, по месту нахождения. Кроме того, отмечается прозрачность выборов и отсутствие серьезных нарушений.
"У нас было много иностранных наблюдателей, в том числе генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Рашид Алимов, а также из европейских стран, ОБСЕ. Они проехали по участкам, посмотрели на ход и организацию голосования и не зафиксировали каких-либо проблемных моментов, не отметили никаких нарушений", — рассказал губернатор Рязанской области Николай Любимов.
По словам политолога Владимира Слатинова, в Орловской области высокая явка избирателей, которая составила 72,17%, объясняется тем, что в регионе «работала политическая структура, которая поддерживала Владимира Путина, другие политические силы». «Ну и коммунисты мобилизовали свой электорат в пользу Грудинина (кандидата от КПРФ Павла Грудинина — прим. ТАСС)», — сказал он.
Оценка голосов избирателей
В некоторых субъектах ЦФО, кроме явки, от 2012 года отличаются и результаты голосования.
По предварительным данным региональных избиркомов, действующий президент России Владимир Путин больше всего голосов набрал в Брянской, Тамбовской и Курской областях — более 81%. Павел Грудинин (КПРФ) — от 8,77% в Брянской области до 16,18% в Костромской. За Владимира Жириновского (ЛДПР) активнее всего голосовали в Костромской области — 9,26%, Ксению Собчак ("Гражданская инициатива") — в Ярославской области (2,37%). Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов (Партия роста), Максим Сурайкин ("Коммунисты России") и Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз») — в среднем набрали менее 1%.
По словам Слатинова, результаты голосования в Орловской области схожи с усредненными данными по стране, с той лишь разницей, что кандидат от КПРФ Грудинин набрал 12,18%, шесть лет назад претенденту на пост президента Геннадию Зюганову от КПРФ голоса отдали 29,09% жителей региона.
"Если посмотреть результаты Грудинина в других черноземных регионах (Курской, Белгородской, Липецкой областях — прим. ТАСС), то Грудинин [в Орловской области] набрал все-таки чуть побольше. И это означает, что в каком— то смысле… [Андрей] Клычков, который является представителем КПРФ, врио губернатора Орловской области, свою задачу выполнил — показал, что результат Грудинина выше, чем в среднем по Черноземью", — отметил Слатинов.
По мнению самого Клычкова, сравнивать результаты избирательных кампаний разных кандидатов некорректно. «Что касается результатов Павла Николаевича Грудинина, то их некорректно сравнивать с результатом, который получил в регионе в 2012 году Геннадий Андреевич Зюганов — человек, родной для Орловщины, посвятивший региону почти всю жизнь», — рассказал ТАСС губернатор.
В целом, отмечают эксперты, голосование в регионах ЦФО прошло без серьезных нарушений. "Тульская область уверенно проголосовала за Владимира Владимировича Путина, абсолютное большинство жителей региона оказали доверие президенту. Люди в области голосовали очень активно, многие шли на участки целыми семьями, голосование прошло четко, спокойно, в рамках закона, без нарушений, на участках был полный порядок и взаимоуважение — ровно такую задачу мы перед собой ставили", — сообщил ТАСС губернатор Тульской области Алексей Дюмин.