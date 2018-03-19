Политологи — о том, как прошли президентские выборы–2018

В воскресенье, 18 марта, прошли выборы президента России, которые были отмечены целым рядом беспрецедентных показателей. По итогам обработки 99,84% протоколов, Владимир Путин набрал 76,66% голосов, по сравнению с 63,6% на выборах 2012 года. Рекордным оказался и отрыв победителя от кандидата, занявшего второе место — Павел Грудинин набрал 11,8%.

Еще один рекорд связан с явкой избирателей, которая составила почти 68% по сравнению с 65% на прошлых выборах. Для многих экспертов такая высокая активность избирателей стала сюрпризом.

"Многие политологи предсказывали, что явка в лучшем случае будет такой же, как на прошлых президентских выборах, — отмечает политолог Олег Матвейчев . — Считали, что в Москве люди вообще не придут, потому что москвичи в принципе плохо ходят на выборы, как и вообще жители больших городов. К тому же, как известно, некоторые политики и блогеры призывали к бойкоту выборов. Были какие-то скандалы, нацеленные на то, чтобы люди не являлись. Считалось, что это все как-то повлияет на волеизъявление. И совершенно неожиданно оказалось, что по стране явка примерно на три процента выше, чем была на выборах президента в 2012 году. По Москве явка тоже выше, чем на прошлых выборах".

"Было очень много людей в Москве, даже очереди на некоторых участках образовались, — отмечает политолог Павел Данилин . — Это для Москвы очень непривычно, и вообще процент голосующих в Москве выше, чем раньше. На середину дня он был выше на 6%, потом выше на 4%".

По оценкам Данилина, наименее активные в плане голосования районы Москвы — это запад. «Гагаринский район, „Универ“ и „Вернадка“ голосуют меньше всего — все же там „университетские кадры“, они чаще всего относятся с недоверием к выборам, — добавляет политолог. — Сейчас они тоже голосовали меньше, чем другие районы, но намного активнее, чем раньше — около 50%, это хороший результат для этих районов».

В других районах явка составила существенно больше 50%. «Очень достойное голосование показали Савелки — выше 60%. В центре — около 50%, но там просто мало народа живет. Это, на самом деле, хорошие показатели, — отмечает Павел Данилин. — На участки пришло гораздо больше людей, чем, например, в ходе выборов в Госдуму . Мосгоризбирком постарался донести информацию, что будут проходить выборы, где они будут проходить, вся Москва в вывесках, стикерах о том, что ваш участок находится там. Это позитивно — легко было найти свой участок, прийти и проголосовать».

"Что необычно: сегодня Москва по своим предпочтениям больше похожа на Россию , — констатирует Борис Макаренко . — Обычно голосование за власть в Москве отличается от общероссийского довольно здорово. Сейчас это различие существенно сократилось".

Эксперты указывают на целый комплекс причин, обеспечивших высокую активность избирателей. «Здесь сработали несколько факторов, — говорит Олег Матвейчев. — Первый — беспрецедентная избирательная кампания, которая была проведена всеми кандидатами. Все отнеслись к ней на совесть, все работали в социальных сетях, ставили билборды, делали ролики, и так далее. Второй — работа, которую вели наши общественные организации, которую вела наша Центральная избирательная комиссия. ЦИК в этот раз отработала очень сильно: вы видели эту рекламу: сообщения, обзвоны, ролики. Еще один фактор — это внешнее давление, оказанное на Россию в последние две недели, которые прошли под знаком покушения на Скрипаля и хамского поведения Великобритании и некоторых западных стран в отношении РФ. Это по-хорошему разозлило наших избирателей, и многие приняли решение идти голосовать в последний момент для того, чтобы поддержать президента».

"Сложная международная обстановка, неспровоцированное давление со стороны Великобритании не могли не сподвигнуть многих людей прийти на выборы, — соглашается Павел Данилин. — Я абсолютно убежден, что эта геополитика добавила где-то два-три процента в показатель явки. То есть люди пошли на выборы, чтобы продемонстрировать, что они поддерживают и разделяют политику, которая проводится, и солидарны с властью".

Чистота и техничность Еще одно позитивное отличие нынешних выборов — технологичность процесса голосования. Центризбирком начал готовиться к президентским выборам загодя, в итоге к 18 марта удалось достичь беспрецедентного уровня технической оснащенности. В частности, все участковые избирательные комиссии обеспечили компьютерной техникой, что исключило человеческий фактор при подсчете голосов. Число комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) выросло по сравнению с прошлыми выборами вдове — до 13 тысяч машин. Кроме того, на вооружение взяли опробованную на прошлогодних выборах технологию применения QR-кодов при составлении протоколов.

"В Москве огромное количество — почти 90% — участков оснащено видеокамерами. Территориальные избирательные комиссии тоже теперь оснащены камерами, QR-коды есть на каждом бюллетене. И каждый протокол тоже защищен персональным QR-кодом", — рассказывает Матвейчев.

"QR-коды позволяют отсканировать данные, они сразу попадут в вышестоящею комиссию, — уже не ошибешься, — добавляет Борис Макаренко. — Кроме того, больше пяти миллионов россиян воспользовались новшеством, что можно стать мобильным избирателем, в электронном виде обеспечить себе голосование там, где ты сегодня находишься".