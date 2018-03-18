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В Гусеве на выборах президента Российской Федерации проголосовали двойняшки
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В Гусеве на выборах президента Российской Федерации проголосовали двойняшки 

Вести Калининград 4 часа назад
Фото: Вести Калининград
Брату и сестре по 19 лет, они сегодня голосуют впервые. Молодым избирателям вручили сувениры.
Евгений Поликаркин, житель Гусева:
— Проголосовать, чтобы был правильно избранный человек для народа, который помогал бы ему жить, развиваться, строить заводы. У нас вот в Гусеве построили ТЭС.
Молодым людям, которые первый раз в своей жизни пришли на выборы, дарят сувениры. В Гусеве таких дебютантов оказалось немало.
Председатель комиссии отмечает участок хоть и маленький, но людей много. Голосование проходит в здании «Водоканала».
Татьяна Колесникова, председатель комиссии УИК №129 в Гусеве:
— На участке у нас работают точки Райпо, пекут очень хорошие булочки наши предприниматели местные, народ, как видите активный.
Глава администрации Гусева опускает бюллетень в урну. А после селфи на память.
Евгений Михайлов, глава администрации муниципального образования «Гусевский городской округ»
— Самое главное, что это на самом деле праздник. Праздник для каждого человека, для каждого гусевца. И мы постарались, чтобы на всех участках была соответствующая атмосфера и мы видимы, что люди благодарно улыбаются в ответ и вот это, наверное, самое главное.
Часть голосующих в Гусеве пришли рано утром — к открытию участков.
Светлана Трусенёва, министр образования Калининградской области:
— Самое важное, чтобы мы приходили семьями, чтобы это было решение не одного отдельно взятого человека, а чтобы демонстрировали именно единение, как с точки зрения выбора, так и с точки зрения развития нашей большой страны.
В 8 вечера на участках закончат принимать бюллетени. Голоса подсчитают в областной территориальной комиссии.
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