В Гусеве на выборах президента Российской Федерации проголосовали двойняшки

Брату и сестре по 19 лет, они сегодня голосуют впервые. Молодым избирателям вручили сувениры.

Евгений Поликаркин, житель Гусева:

— Проголосовать, чтобы был правильно избранный человек для народа, который помогал бы ему жить, развиваться, строить заводы. У нас вот в Гусеве построили ТЭС.

Молодым людям, которые первый раз в своей жизни пришли на выборы, дарят сувениры. В Гусеве таких дебютантов оказалось немало.

Председатель комиссии отмечает участок хоть и маленький, но людей много. Голосование проходит в здании «Водоканала».

— На участке у нас работают точки Райпо, пекут очень хорошие булочки наши предприниматели местные, народ, как видите активный.

Глава администрации Гусева опускает бюллетень в урну. А после селфи на память.

Евгений Михайлов , глава администрации муниципального образования «Гусевский городской округ»

— Самое главное, что это на самом деле праздник. Праздник для каждого человека, для каждого гусевца. И мы постарались, чтобы на всех участках была соответствующая атмосфера и мы видимы, что люди благодарно улыбаются в ответ и вот это, наверное, самое главное.

Часть голосующих в Гусеве пришли рано утром — к открытию участков.

— Самое важное, чтобы мы приходили семьями, чтобы это было решение не одного отдельно взятого человека, а чтобы демонстрировали именно единение, как с точки зрения выбора, так и с точки зрения развития нашей большой страны.

В 8 вечера на участках закончат принимать бюллетени. Голоса подсчитают в областной территориальной комиссии.