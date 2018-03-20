Вбросы и стриптиз: чем отличились члены Избиркома в Волгограде

В избиркоме Волгоградской области отчитались о двух нарушениях, зафиксированных во время голосования.

— На 611 участке в Красноармейском районе Волгограда произошел вброс бюллетеней, — подтвердили в Избиркоме. — Комиссия, которая провела проверку по своей инициативе, приняла единогласное решение: признать недействительными итоги голосования на этом избирательном участке и аннулировать больше тысячи голосов. Мы направили все материалы в правоохранительные органы . Имнно им предстоит выяснить мотивы очевидно нахального и демонстративного поведения.

По мнению наблюдательных горожан, засланный «казачок» очень похож на председателя избирательного участка и по совместительству директора школы № 62 Сергея Камышева. Сам мужчина, по словам школьного секретаря, занят неотложными делами и никак не может ответить на телефонный звонок.

Еще один нарушитель с избирательного участка Красноармейского района решил снять напряжение после непростого дня стриптизом.

— На 652 участке один из членов избирательной комиссии с правом решающего голоса от партии КПРФ повел себя очень неадекватно, — уверены в избирательной комиссии Волгоградской области. — После того, как мужчина начал раздеваться, его задержали полицейские. После этого ему оказали медицинскую помощь.

На избирательных участках работало около шести тысяч полицейских, представителей Росгвардии и дружинников. По словам членов Избиркома, на участках дежурило больше пяти тысяч наблюдателей.