Информация о вбросах бюллетеней на выборах в Карачаево-Черкесии является ложной

Об этом сообщает председатель Избиркома республики Лариса Абазалиева.

«К 12:00 в ходе голосования нарушений и жалоб не было зафиксировано. некоторые средства массовой информации распространяют официально неподтвержденную информацию. Несмотря на это мы проверяем и пока ни одно сообщение не подтвердилось. Это все фейки. Мы открыты жалобам и готовы их рассмотреть, если они являются действительными», — отметил собеседник.