Информация о вбросах бюллетеней на выборах в Карачаево-Черкесии является ложной 

Об этом сообщает председатель Избиркома республики Лариса Абазалиева.
«К 12:00 в ходе голосования нарушений и жалоб не было зафиксировано. некоторые средства массовой информации распространяют официально неподтвержденную информацию. Несмотря на это мы проверяем и пока ни одно сообщение не подтвердилось. Это все фейки. Мы открыты жалобам и готовы их рассмотреть, если они являются действительными», — отметил собеседник.
В Карачаево-Черкесской республике действует 251 избирательный участок. В них задействованы более 1000 подготовленных и обученных общественных наблюдателей, которые следят за порядком на выборах -2018.