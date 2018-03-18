Около 20 бездомных проголосовали на выборах президента в приюте в Химках

Екатерина Семенова. Около 20 человек без определенного места жительства приняли участие в голосовании на президентских выборах в приюте в подмосковных Химках , сообщила журналистам в воскресенье уполномоченный по правам человека в Московской области

«Лица без определенного места жительства, которым мы помогли восстановить документы совместно с нашими общественными организациями, тоже активно голосуют. В частности, речь идет о Химках — о приюте, который там не так давно открылся. В настоящий момент там проголосовало 18 человек. Это тоже дает плюс к всеобщей явке», — сказала Семенова.

Председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова добавила, что люди без определенного места жительства могут голосовать на президентских выборах во всех муниципалитетах Подмосковья.

«По Московской области в каждом муниципальном образовании есть участки, где люди без определенного места жительства могут прийти и проголосовать. Данные оттуда мы получим позже», — отметила Коновалова.

В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос за одного из восьми кандидатов можно до 20:00. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

Найти избирательный участок по адресу проживания или рядом с местом пребывания, а также узнать контакты участков можно через сервис ЦИКа: http://www.cikrf.ru/services/lk_address/.