Бабушкина: на выборах уральцы проголосовали за модернизацию и мирное небо над головой

По его словам, жители области никогда не оставались в стороне от важных политических событий страны, но в этот раз количество избирателей, пришедших на участки, стало рекордным и превысило показатели за 18 лет: 62,3%. За проявленную сознательность Бабушкина выразила жителям региона благодарность.

«Жители Свердловской области никогда не стояли в стороне от значимых политических событий. И на выборах Президента России 18 марта они открыто и честно высказали свою позицию, проголосовали за кандидата, которому доверяют, за уверенность в завтрашнем дне, за модернизацию экономики, за мирное небо над головой», — отметила Бабушкина.

Также она отметила, что в лидеры выбились несколько муниципалитетов: Волчанск — 73,2%, Верхняя Салда — 72,9%, Пелым — 72,4%, Камышлов — 71,7%, Таборы — 68,3%, Пышма — 67,3% и другие.