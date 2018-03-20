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Бабушкина: на выборах уральцы проголосовали за модернизацию и мирное небо над головой
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Бабушкина: на выборах уральцы проголосовали за модернизацию и мирное небо над головой 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По его словам, жители области никогда не оставались в стороне от важных политических событий страны, но в этот раз количество избирателей, пришедших на участки, стало рекордным и превысило показатели за 18 лет: 62,3%. За проявленную сознательность Бабушкина выразила жителям региона благодарность.
«Жители Свердловской области никогда не стояли в стороне от значимых политических событий. И на выборах Президента России 18 марта они открыто и честно высказали свою позицию, проголосовали за кандидата, которому доверяют, за уверенность в завтрашнем дне, за модернизацию экономики, за мирное небо над головой», — отметила Бабушкина.
Также она отметила, что в лидеры выбились несколько муниципалитетов: Волчанск — 73,2%, Верхняя Салда — 72,9%, Пелым — 72,4%, Камышлов — 71,7%, Таборы — 68,3%, Пышма — 67,3% и другие.
По ее словам, эти цифры свидетельствуют о том, что уральцы следят за событиями в стране и приходят на участки целыми семьями. Это сделало выборы всенародным событием. Напомним, что за Владимира Путина проголосовало 75% свердловских избирателей.
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