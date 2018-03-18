Явки избирателей в Екатеринбурге не выдерживает техника 

«Это все техника Екатеринбурга, все — Октябрьский район. Это все комплексы одного производителя [в Санкт-Петербурге], которого в настоящее время уже нет», — ответил на вопрос корреспондента «ФедералПресс» о сломанных электронных урнах глава облизбиркома Валерий Чайников. Также он сказал, что только Москва и Московская область имеет больше КОИБов, чем Средний Урал. Если взять процент использования и выхода из строя данной техники, то Свердловская область в числе лучших, заверил он.
Явка на 15 часов в Свердловской области составила 46,68%. В Екатеринбурге, где сломались КОИБы, на это время проголосовал 41%, в Нижнем Тагиле — 46%, в Верхней Пышме — 48,4%, в Первоуральске — 51,50%. Самую высокую явку пока показали Свободный (68,97%), Пелым (64,06%) и Камышловский район (62,1%).