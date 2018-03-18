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RT установил выездную студию на Красной площади для освещения выборов
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RT установил выездную студию на Красной площади для освещения выборов 

RT на русском 15 часов назад
Таймлапс строительства выездной студии RT, установленной специально для освещения президентских выборов в России. Ведущие и гости канала будут работать на Красной площади.
RT на русском: последние новости
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