Певица Юлия Чичерина проголосовала в Калининграде 

Известная российская певица Юлия Чичерина проголосовала на выборах президента РФ в Калининграде. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, разместив фото рядом с КОИБом и сопроводив геотегом «Калининградская область».
«Победа будет за нами», — прокомментировала свой выбор Чичерина.
Калининградские вести напоминают, что сегодня, 18 марта, на площади Победы в 20.00 состоится праздничный концерт с участием рок-группы «Чичерина». Он посвящён годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
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