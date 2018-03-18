Певица Юлия Чичерина проголосовала в Калининграде

Известная российская певица Юлия Чичерина проголосовала на выборах президента РФ в Калининграде . Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, разместив фото рядом с КОИБом и сопроводив геотегом « Калининградская область ».

«Победа будет за нами», — прокомментировала свой выбор Чичерина.

Севастополя с Россией. Калининградские вести напоминают, что сегодня, 18 марта, на площади Победы в 20.00 состоится праздничный концерт с участием рок-группы «Чичерина». Он посвящён годовщине воссоединения Крыма

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

В годовщину присоединения Крыма к России в Калининграде выступит Чичерина