На 15 часов явка в Рыбинске больше, чем в предыдущие выборные кампании

18 марта рыбинцы участвуют в выборах Президента Российской Федерации и голосуют за общественные территории в рамках проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!».

В 8.00 в городе открылось 106 избирательных участков. Для удобства жителей рядом с ними размещены счетные комиссии губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!» — всего 46 пунктов. Для того чтобы горожане могли легко добраться до избирательных участков, весь общественный автотранспорт перевозит пассажиров бесплатно.

Для проведения голосования по выборам Президента в Рыбинске подготовлено 160 тысяч бюллетеней. За ходом выборов в Ярославской области и в Рыбинске следят наблюдатели от общественных организаций, политических партий.

На 10 часов 18 марта на участки пришли 11 тысяч горожан, на 12 — втрое больше. На 15 часов проголосовали 49,5 процента зарегистрированных избирателей. На этот момент жалоб на работу участковых комиссий не поступало. В голосовании в Рыбинске уже приняли участие заместитель председателя Правительства Максим Авдеев , глава Рыбинска Денис Добряков и все его заместители, депутаты, лидеры местных отделений разных политических партий, общественные деятели.

В 46 пунктах, где расположены счетные комиссии по проекту «Решаем вместе!», каждый житель Рыбинска получает бюллетень с перечнем из 16 общественных территорий. Простым большинством голосов будут определены приоритетные объекты для благоустройства в ближайшие пять лет.

Сотни горожан приняли участие в фотоконкурсе «Ярголосовач». Фото с официальными хештегами конкурса уже заполнили социальные сети.

Для рыбинцев также подготовлена разнообразная культурно-развлекательная программа. Мероприятия проводят дворцы культуры, образовательные учреждения, вход свободный. Во всех школах организованы спортивные соревнования, мастер-классы, выставки, в том числе — детских рисунков в рамках проекта «Решаем вместе!». На них юные горожане отобразили свое видение благоустройства общественных территорий своего микрорайона. На всех избирательных участках работают буфеты с выпечкой, кондитерскими и кулинарными изделиями.

В разных микрорайонах города — на площади Дерунова, у ДК «Вымпел», «Волжский», «Переборы», у стадиона «Метеор» и у школы №11 в микрорайоне Копаево — развернулись торговые ярмарки по продаже продовольственных товаров, участие в которых принимают местные производители молочной и рыбной продукции.

Избирательные участки будут открыты до 20.00.