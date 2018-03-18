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Около десятка алтайских «моржей» пришли голосовать в плавках и купальниках
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Около десятка алтайских «моржей» пришли голосовать в плавках и купальниках 

РИА Новости 11 часов назад
Фото: Амител
БАРНАУЛ, 18 мар — РИА Новости. Около десяти членов клуба любителей марафонского зимнего плавания «Белые медведи» пришли в день выборов президента РФ на избирательный участок в плавках и купальниках, рассказал РИА Новости лидер алтайских «моржей» Александр Зеленецкий.
Это уже не первая подобная акция алтайских «моржей». Так, 4 марта 2012 года на выборах полуголые мужчины и женщины в купальниках поразили жителей Барнаула и избирательную комиссию своим видом.
"Мы в таком виде выходим на выборы уже десятый раз, и это число не окончательное, планируем на следующих выборах объединиться со всеми «моржами» Сибири и идти голосовать одновременно, каждый в своем городе, возможно, голосование произойдет в проруби", — сказал Зеленецкий.
Участники клуба моржей перед голосованием на выборах президента РФ в Барнауле
После голосования «моржи» вышли на площадку перед лицеем, и сделали несколько акробатических трюков, в том числе жонглируя мечами.
А после отправились на озеро Пионерское и совершили «президентский заплыв».
За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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