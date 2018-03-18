Избирательные участки закрылись в регионах Уральского и Приволжского федеральных округов 

По данным региональных избирательных комиссий, по данным на 18.00 в Свердловской области проголосовали 56,5% избирателей, в Курганской области — 57,02%, в Челябинской области — 60,18%, в Ямало-Ненецком автономном округе — 84,86%, в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре — 64,44%, в Тюменской области — 74,59%.
В Башкортостане на 15.00 часов проголосовало 51,06% избирателей, в Пермском крае на 18.00 проголосовали — 57,14%, в Оренбургской области на 18.00 — 60.57%.
Как ранее писал «ФедералПресс», Ямал продолжает входить в число лидеров по явке на президентских выборах-2018.
Фото Евгения Поторочина