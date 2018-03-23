Песков отметил, что в Европе осознают необходимость учитывать голос России 

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Многие европейские страны понимают, что Россия является неотъемлемой частью Европы, и ее голос нужно учитывать, заявил в интервью телеканалу RT пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Многие европейские страны понимают, что Россия является неотъемлемой частью Европы, и вы не можете думать о процветающей и развивающейся Европе, если вы не видите, что Россия вовлечена во все европейские процессы, (многие понимают — ред.) что нужно учитывать голос России", — сказал Песков.
Отвечая на вопрос о том, почему Россия воспринимается как вечный враг США, он указал, что «это очень сложный вопрос, который требует гораздо более глубокого анализа».
"Я думаю, это исходит из истории: Россию рассматривали как соперника, как врага на протяжении многих веков", — заметил Песков.
"Кто-то скажет, что кое-что в отношении западных стран к России осталось с тех времен. Но это не означает, что все страны на Западе разделяют эту философию", — добавил он.
По его мнению, нельзя сказать, что это «злобное отношение» является непреодолимым. «Оно очень серьезно, к сожалению, но есть голоса, разумные голоса, звучащие из разных регионов мира», — подчеркнул он.