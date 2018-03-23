Ещё
Песков отметил, что в Европе осознают необходимость учитывать голос России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков отметил, что в Европе осознают необходимость учитывать голос России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Многие европейские страны понимают, что Россия является неотъемлемой частью Европы, и ее голос нужно учитывать, заявил в интервью телеканалу RT пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Многие европейские страны понимают, что Россия является неотъемлемой частью Европы, и вы не можете думать о процветающей и развивающейся Европе, если вы не видите, что Россия вовлечена во все европейские процессы, (многие понимают — ред.) что нужно учитывать голос России", — сказал Песков.
Отвечая на вопрос о том, почему Россия воспринимается как вечный враг США, он указал, что «это очень сложный вопрос, который требует гораздо более глубокого анализа».
"Я думаю, это исходит из истории: Россию рассматривали как соперника, как врага на протяжении многих веков", — заметил Песков.
"Кто-то скажет, что кое-что в отношении западных стран к России осталось с тех времен. Но это не означает, что все страны на Западе разделяют эту философию", — добавил он.
По его мнению, нельзя сказать, что это «злобное отношение» является непреодолимым. «Оно очень серьезно, к сожалению, но есть голоса, разумные голоса, звучащие из разных регионов мира», — подчеркнул он.
РИА Новости: последние новости
Кинопремьеры недели: "Тебя никогда здесь не было" и "Тихоокеанский рубеж-2" Сенатор назвал обвинения в адрес Слуцкого политическим заказом Лавров начинает визит во Вьетнам
 Ещё 189 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России признали бессилие перед США826
Британия боится мести России20
Навигация начала давать сбой при подлете к Сирии292
Успенскую сняли с рейса за дебош44
Евросоюз отзывает посла из России76
Видео
00:42
Обязательное медстрахование могут отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение