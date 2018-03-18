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В Вологодской области явка на выборах перевалила за 50 процентов
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В Вологодской области явка на выборах перевалила за 50 процентов 

Российская Газета 9 часов назад
Фото: Российская Газета
Явка избирателей в Вологодской области на 15 часов составила 50,15 процента. Об этом «РГ» сообщили в региональном информационном центре «Выборы-2018».
Это средний показатель по всей Вологодчине. Но в отдельных районах цифры значительно выше. Так, например, на избирательные участки по выборам президента РФ в Усть-Кубинском районе пришли уже 60,2 процента избирателей, в Нюксинском — 59,5, в Тарногском — 58,3. В Вологде проголосовали 50,4 процента.
А вообще в регионе открыта одна тысяча избирательных участков. За соблюдением всех процедур на избирательных участках региона следят как общественные наблюдатели Вологодчины, так и международные наблюдатели из Австрии, Болгарии, Ирландии и Казахстана. В течение дня они совершают объезд участковых избирательных комиссий, а также посещают штабы кандидатов.
Между тем известный вологодский спортсмен Максим Цветков, который находится в Норвегии на соревнованиях по биатлону и принимает участие в мужской эстафете, проголосовал перед началом соревнований, как и вся команда российских биатлонистов.
— Это первые выборы в моей жизни. В этом году заявление для голосования по месту пребывания можно было сделать через сайт Госуслуг. И мы всей командой приехали в посольство в Осло и проголосовали, — сказал Максим Цветков.
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