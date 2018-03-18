Юрий Берг проголосовал в областном центре

Губернатор Юрий Берг сегодня проголосовал одним из первых. Члены комиссии встретил его уже в 8:00 на избирательном участке в поселке Пригородном областного центра.

Отметим, что глава региона ранее подал заявление о голосовании по месту нахождения — весь день 18 марта он планирует провести в Оренбурге . К слову, на участке № 1180 установлены «умные» системы подсчета голосов — КОИБы и в этом году Юрий Берг по сути лично проконтролировал процедуру размещения и обработки бюллетеня в электронной урне.

Вместе с тем, Губернатор призвал жителей региона прийти на выборы и сделать свой выбор:

«… Помните, что мы выбираем судьбу страны, её будущее!», — заключил он.