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Юрий Берг проголосовал в областном центре
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Юрий Берг проголосовал в областном центре 

ProOren 1 час назад
Губернатор Юрий Берг сегодня проголосовал одним из первых. Члены комиссии встретил его уже в 8:00 на избирательном участке в поселке Пригородном областного центра.
Отметим, что глава региона ранее подал заявление о голосовании по месту нахождения — весь день 18 марта он планирует провести в Оренбурге. К слову, на участке № 1180 установлены «умные» системы подсчета голосов — КОИБы и в этом году Юрий Берг по сути лично проконтролировал процедуру размещения и обработки бюллетеня в электронной урне.
Вместе с тем, Губернатор призвал жителей региона прийти на выборы и сделать свой выбор:
«… Помните, что мы выбираем судьбу страны, её будущее!», — заключил он.
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