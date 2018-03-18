По просьбам трудящихся: участок в Ленобласти начал работу на час раньше

Ленинградской области тоже уже началось голосование на выборах президента России. Часть участков открылись раньше запланированного. Почему, рассказал корреспондент телеканала «МИР 24» Нахид Бабаев.

Избирательный участок в деревне Пудость Гатчинского района Ленинградской области начал свою работу буквально несколько секунд назад. Голосование здесь началось раньше, чем по всей Ленобласти. Как заявили в ТИК: по просьбам трудящихся.

Здесь в основном голосуют работники местной птицефабрики, а у них рабочий день начинается как раз в 8. Они и обратились с просьбой открыть участок на час раньше. Сначала выполнят свой гражданский долг, а затем на работу.

«На нашем участке зарегистрированы 2044 человека. Ожидаем явку 70%», — отметила заместитель председателя УИК 455 по Ленинградской области Ольга Левника.

Несмотря на то, что участок открылся на час раньше, закроется, как и все в Ленобласти в 8 часов вечера. Это не единственный участок, который начал работу раньше. Участковая избирательная комиссия № 445 начала работу в шесть утра.

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