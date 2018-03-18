Ещё
По просьбам трудящихся: участок в Ленобласти начал работу на час раньше
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

По просьбам трудящихся: участок в Ленобласти начал работу на час раньше 

Мир24 1 час назад
В Ленинградской области тоже уже началось голосование на выборах президента России. Часть участков открылись раньше запланированного. Почему, рассказал корреспондент телеканала «МИР 24» Нахид Бабаев.
Избирательный участок в деревне Пудость Гатчинского района Ленинградской области начал свою работу буквально несколько секунд назад. Голосование здесь началось раньше, чем по всей Ленобласти. Как заявили в ТИК: по просьбам трудящихся.
Здесь в основном голосуют работники местной птицефабрики, а у них рабочий день начинается как раз в 8. Они и обратились с просьбой открыть участок на час раньше. Сначала выполнят свой гражданский долг, а затем на работу.
«На нашем участке зарегистрированы 2044 человека. Ожидаем явку 70%», — отметила заместитель председателя УИК 455 по Ленинградской области Ольга Левника.
Несмотря на то, что участок открылся на час раньше, закроется, как и все в Ленобласти в 8 часов вечера. Это не единственный участок, который начал работу раньше. Участковая избирательная комиссия № 445 начала работу в шесть утра.
Познай Дзен с намиПодпишись на нас в Telegram
Мир24: последние новости
Жители Дальнего Востока устроили флешмоб «голосуем первыми» В США планируют выпускать дронов-пчел для опыления растений Как голосуют жители села Тамбовское в Кабардино-Балкарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лондон хотел устроить победоносную войну»195
Битва с «Газпромом» рассорила Литву и Латвию13
Джонсон: ответные меры России нанесут вред россиянам232
Бывший офицер бундесвера попросил убежища в России30
Раскрыты подробности смерти мужа Анны Чапман164
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
00:59
Украина забывает Крым
Украина Статьи
00:59
«Мы становимся скотами»: Панин обратился к россиянам
Шоу-бизнес
02:34
Россия пощадила Лондон в ответных мерах
Политика Статьи
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
01:19
Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
В мире Украина
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение