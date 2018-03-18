По просьбам трудящихся: участок в Ленобласти начал работу на час раньше 

В Ленинградской области тоже уже началось голосование на выборах президента России. Часть участков открылись раньше запланированного. Почему, рассказал корреспондент телеканала «МИР 24» Нахид Бабаев.
Избирательный участок в деревне Пудость Гатчинского района Ленинградской области начал свою работу буквально несколько секунд назад. Голосование здесь началось раньше, чем по всей Ленобласти. Как заявили в ТИК: по просьбам трудящихся.
Здесь в основном голосуют работники местной птицефабрики, а у них рабочий день начинается как раз в 8. Они и обратились с просьбой открыть участок на час раньше. Сначала выполнят свой гражданский долг, а затем на работу.
«На нашем участке зарегистрированы 2044 человека. Ожидаем явку 70%», — отметила заместитель председателя УИК 455 по Ленинградской области Ольга Левника.
Несмотря на то, что участок открылся на час раньше, закроется, как и все в Ленобласти в 8 часов вечера. Это не единственный участок, который начал работу раньше. Участковая избирательная комиссия № 445 начала работу в шесть утра.
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