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«Формирование комфортной городской среды»: народное голосование определит лучший проект в регионе
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«Формирование комфортной городской среды»: народное голосование определит лучший проект в регионе 

ТРК Губерния 1 час назад
Сегодня в регионе пройдёт народное рейтинговое голосование. Оно определит, какие общественные территории будут благоустроены в 2018 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Ее инициировал президент РФ Владимир Путин. До 10 февраля подавали заявки на благоустройство. К 10 марта подготовили дизайн-проекты аллей, парков, скверов. Только в Самаре на голосование вынесено 79 проектов. Выбрать лучший можно на своем избирательном участке. Подробная информация: gorodsreda63.ru
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