«Формирование комфортной городской среды»: народное голосование определит лучший проект в регионе 

Сегодня в регионе пройдёт народное рейтинговое голосование. Оно определит, какие общественные территории будут благоустроены в 2018 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Ее инициировал президент РФ Владимир Путин. До 10 февраля подавали заявки на благоустройство. К 10 марта подготовили дизайн-проекты аллей, парков, скверов. Только в Самаре на голосование вынесено 79 проектов. Выбрать лучший можно на своем избирательном участке. Подробная информация: gorodsreda63.ru