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В Уральском федеральном округе открылись избирательные участки
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В Уральском федеральном округе открылись избирательные участки 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
На Урале начали работу избирательные участки, первыми в регионе проголосовали военные и работники предприятий, сообщает ТАСС.
Большинство участков в Уральском федеральном округе открылись в 06.00 по Москве, но в ряде городов их открыли на два часа раньше. Так, в 04.00 по московскому времени уже работали пять участков в городе Качканар и один в Первоуральске Свердловской области.
По словам председателя Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии Гульнары Романовой, это связано с непрерывным циклом производства на градообразующем предприятии, от которого поступила просьба о переносе времени начала голосования. Это произошло впервые в истории городского округа Первоуральск. Ожидается, что на этом участке проголосуют около 300 человек.
В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) также раньше открыли 93 избирательных участка. То же самое произошло в Ханты-Мансийском автономном округе — Югра (ХМАО).
Кроме того, на Урале несколько участков открылись раньше, чтобы военные смогли проголосовать.
Часть регионов Приволжского федерального округа присоединилась к голосованию. На Дальнем Востоке и в Сибири уже проголосовали тысячи избирателей.
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