В Уральском федеральном округе открылись избирательные участки

На Урале начали работу избирательные участки, первыми в регионе проголосовали военные и работники предприятий, сообщает ТАСС

Свердловской области. Большинство участков в Уральском федеральном округе открылись в 06.00 по Москве , но в ряде городов их открыли на два часа раньше. Так, в 04.00 по московскому времени уже работали пять участков в городе Качканар и один в Первоуральске

По словам председателя Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии Гульнары Романовой, это связано с непрерывным циклом производства на градообразующем предприятии, от которого поступила просьба о переносе времени начала голосования. Это произошло впервые в истории городского округа Первоуральск. Ожидается, что на этом участке проголосуют около 300 человек.

Кроме того, на Урале несколько участков открылись раньше, чтобы военные смогли проголосовать.

Часть регионов Приволжского федерального округа присоединилась к голосованию. На Дальнем Востоке и в Сибири уже проголосовали тысячи избирателей.