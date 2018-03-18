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Сегодня ямальцы выбирают комфорт. Что будут строить и благоустраивать — зависит от каждого
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Сегодня ямальцы выбирают комфорт. Что будут строить и благоустраивать — зависит от каждого 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Сегодня, 18 марта, в муниципалитетах Ямала проходит второй этап народного голосования за перспективные объекты благоустройства 2018 года.
За очерёдность благоустройства объектов, которые определились в ходе предварительного голосования на сайте живемнасевере.рф, предстоит проголосовать на специальных счетных участках.
В голосовании могут принять участие все жители города, достигшие возраста 14 лет и имеющие паспорт гражданина РФ. Выстроенный на основе голосования рейтинг станет основой для определения очерёдности выделения финансовых средств на благоустройство объектов.
С дизайн-проектами по каждому объекту благоустройства можно ознакомиться на сайтах муниципалитетов.
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 Ещё 2 источника 
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