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В Орле выберут организатора ярмарок выходного дня
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В Орле выберут организатора ярмарок выходного дня 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Конкурс по определению оператора ярмарок «Хлебосольный выходной» пройдёт в областном центре 2 апреля 2018 года.
Соответствующее постановление подписал глава администрации Орла Александр Муромский. За организацию и проведение торгов отвечает финансово-экономическое управление.
В конкурсе примут участие пять лотов, по количеству ярмарок. Четыре из них: на Комсомольской площади, улице Металлургов, площади Маршала Жукова и улице Узловой работали ранее. И ещё одна новая ярмарка «Хлебосольный выходной» будет работать на улице Бурова.
Согласно документу, участники торгов должны предоставить в администрацию предложение по организации ярмарки в котором указывается внешний вид территории, число торговых мест, план их размещения, мероприятия по благоустройству, размер платы за торговые места, количество бесплатных социальных торговых, которые будут заниматься реализацией сельхозпродукции собственного производства и информация о дополнительных услугах.
С победителем конкурса администрация Орла заключит договор на 2018 год.
Сообщение В Орле выберут организатора ярмарок выходного дня появились сначала на РИА 57.
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