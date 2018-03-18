В Орле выберут организатора ярмарок выходного дня

Конкурс по определению оператора ярмарок «Хлебосольный выходной» пройдёт в областном центре 2 апреля 2018 года.

Соответствующее постановление подписал глава администрации Орла Александр Муромский . За организацию и проведение торгов отвечает финансово-экономическое управление.

В конкурсе примут участие пять лотов, по количеству ярмарок. Четыре из них: на Комсомольской площади, улице Металлургов, площади Маршала Жукова и улице Узловой работали ранее. И ещё одна новая ярмарка «Хлебосольный выходной» будет работать на улице Бурова.

Согласно документу, участники торгов должны предоставить в администрацию предложение по организации ярмарки в котором указывается внешний вид территории, число торговых мест, план их размещения, мероприятия по благоустройству, размер платы за торговые места, количество бесплатных социальных торговых, которые будут заниматься реализацией сельхозпродукции собственного производства и информация о дополнительных услугах.

С победителем конкурса администрация Орла заключит договор на 2018 год.