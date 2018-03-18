Астрахань, Самара, Саратов, Ульяновск и Удмуртия открыли участки для голосования

Астраханская, Самарская, Саратовская, Ульяновская области и Удмуртия присоединились к выборам президента России. Участки для голосования открылись в 8.00 по местному времени (7.00 мск).

Первыми выбирать президента начали на Дальнем Востоке, затем участки открылись в Сибири и на Урале. На Дальнем Востоке зафиксировали очереди из желающих проголосовать, люди ожидают бюллетеней по 10-15 минут. Кроме того, село Краснено на Чуктке стало первым населенным пунктом, где явка составила 100% — там проживает 40 человек, и все они проголосовали до 12.00 по местному времени.