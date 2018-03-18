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Астрахань, Самара, Саратов, Ульяновск и Удмуртия открыли участки для голосования
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Астрахань, Самара, Саратов, Ульяновск и Удмуртия открыли участки для голосования 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Астраханская, Самарская, Саратовская, Ульяновская области и Удмуртия присоединились к выборам президента России. Участки для голосования открылись в 8.00 по местному времени (7.00 мск).
Первыми выбирать президента начали на Дальнем Востоке, затем участки открылись в Сибири и на Урале. На Дальнем Востоке зафиксировали очереди из желающих проголосовать, люди ожидают бюллетеней по 10-15 минут. Кроме того, село Краснено на Чуктке стало первым населенным пунктом, где явка составила 100% — там проживает 40 человек, и все они проголосовали до 12.00 по местному времени.
В 8.00 избирательные участки откроются в Москве. В столице следить за порядком на избирательных участках будут свыше 4,8 тысячи членов Общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ, инициированного Общественной палатой Москвы.
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На Шри-Ланке сняли режим ЧП За ходом выборов в столице будут следить более 3,5 тысячи наблюдателей Участки для выборов президента открылись в Благовещенске, Якутске и Забайкалье
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