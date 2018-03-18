Красноярец рассказал в шоу Андрея Малахова о том, как преодолел кому

В передаче Андрея Малахова «Прямой эфир», которая вышла на канале «Россия» красноярец Дмитрий Бывальцев рассказал свою историю о том, как ему удалось преодолеть последствия комы.

В 2007 году подающий надежды спортсмен попал в аварию и впал в кому, получил сильную черепно-мозговую травму и на 21 день впал в кому. Однако ему удалось оправиться и стать тренером по карате.

В центре передачи была история семьи из Беларуси Украины . Девушка после родов впала в кому, супругу Николаю приходится теперь с этим жить и спрашивает, как справиться. Дмитрий Бывальцев своим примером показал, что люди выходят из комы и могут вернуться к нормальной жизни.

«Когда я был в коме, пригласили батюшку и за меня молились. После того, как я вышел из комы, мой отец пошел в церковь и покрестился», — рассказал Дмитрий и посоветовал Николаю, если у него нет возможности приезжать к жене — ходить в храм и ставить свечки.

После комы, у него была парализована правая часть тела, но он начал тренироваться и вопреки прогнозам врачей, вернулся в спорт. Теперь тренирует мальчишек каратэ