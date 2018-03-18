Южный Урал начал голосовать в шесть часов утра

«Территориальные избирательные комиссии, их 51 штука, уже отчитались о начале работы, — сообщил Сергей Обертас . — По имеющейся информации сбоев нигде не произошло, все 2306 УИКов начали прием избирателей в штатном режиме. 110 комиссий открылись еще в шесть или семь часов утра, это связано с тем, что избиратели, прикрепленные к этим участкам, заняты на работе, например, на заводской смене».

Обертас добавил, что все территориальные избиркомы и 1250 участковых комиссий оснащены системами видеонаблюдения и предложил интересующимся гражданам пользоваться видеосервисом. По словам председателя облизбиркома, предварительные замеры явки по отчетам ТИКов будут проводиться в 10, 12, 15 и 18 часов.