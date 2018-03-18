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На Урале и в ряде регионов Приволжья началось голосование на выборах президента России
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На Урале и в ряде регионов Приволжья началось голосование на выборах президента России 

RT на русском 2 часа назад
В Уральском федеральном округе и ряде регионов Приволжья открылись избирательные участки для голосования на выборах президента России. В Свердловской области к проведению голосования готовы 80 территориальных избирательных комиссий и 2541 участковая комиссия.
По данным РИА Новости, в Челябинской области 110 избирательных участков были открыты раньше для того, чтобы работники промышленных предприятий смогли проголосовать.
В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах также часть участков открылась раньше для работников нефтегазовых предприятий.
В Курганской, Тюменской, Оренбургской областях и в Башкирии участки открылись в 08:00 (06:00 мск).
Ранее сообщалось, что в Омской и Кемеровской областях открылись избирательные участки.
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