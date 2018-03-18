На Урале и в ряде регионов Приволжья началось голосование на выборах президента России

В Уральском федеральном округе и ряде регионов Приволжья открылись избирательные участки для голосования на выборах президента России. В Свердловской области к проведению голосования готовы 80 территориальных избирательных комиссий и 2541 участковая комиссия. По данным РИА Новости, в Челябинской области 110 избирательных участков были открыты раньше для того, чтобы работники промышленных предприятий смогли проголосовать. В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах также часть участков открылась раньше для работников нефтегазовых предприятий. В Курганской, Тюменской, Оренбургской областях и в Башкирии участки открылись в 08:00 (06:00 мск). Ранее сообщалось, что в Омской и Кемеровской областях открылись избирательные участки.