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На Урале и в Поволжье открылись избирательные участки
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На Урале и в Поволжье открылись избирательные участки 

Газета.Ru 3 часа назад
Избирательные участки на президентских выборах открылись в 8.00 (6.00 мск) в Уральском федеральном округе и ряде регионов Поволжья, передает РИА «Новости».
В Челябинской области 110 избирательных участков начали свою работу. В Башкирии и Оренбургской области открылись 3436 и 1750 избирательных участков соответственно.
В общей сложности в Югре открылось свыше 700 избирательных участков, а на Ямале — более 220.
При этом в Свердловской области начали свою работу более 2500 избирательных участков.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию выборов президента России.
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