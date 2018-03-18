«Мне никто не жаловался». Наталья Комарова побывала на избирательных участках Сургута

Наталья Комарова посетила пункт для голосования, расположенный в одном из подразделений компании «Сургутнефтегаз» — НГДУ «Федоровскнефть». В день выборов президента России этот участок открылся за два часа до официального старта голосования — в шесть часов утра.

Такое решение было принято окружным избиркомом по просьбе руководства нефтегазовой компании для того, чтобы сотрудники предприятия, отбывающие рано утром на месторождения, успели проголосовать до начала рабочего дня. Как рассказали в участковой избирательной комиссии, такое решение оказалось вполне оправданным: за два утренних часа на их участке своим избирательным правом смогли воспользоваться около 400 человек.

«С 6 до 8 утра был массовый наплыв голосующих. Члены УИК едва справлялись, старались избежать очереди, и нам с трудом это удалось», — рассказала председатель УИК №315 Олеся Лозовая.

К 14 часам на избирательном участке в НГДУ «Федоровскнефть» проголосовало порядка 55% зарегистрированных избирателей. Еще одна отличительная особенность этого участка — здесь вместо привычных урн для голосования установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней, так называемые КОИБы. Наталья Комарова поинтересовалась, насколько стабильно работает техника. Члены избиркома ответили, что комплексы работают нормально, в течение дня никаких сбоев не было.

В целом губернатор отметила хороший уровень организации выборов в Сургуте и высокую активность горожан.

«Буду опираться на мнение людей, насколько я понимаю, люди удовлетворены тем, как организована работа на избирательных участках. Мне, по крайней мере, никто не пожаловался, а удовлетворение демонстрировали. Будем надеяться, что это общее мнение, и это действительно так», — подытожила Наталья Комарова.

Уже в финале своего визита на участок № 315 глава региона заметила семью, пришедшую голосовать вместе с маленькой дочкой. Губернатор познакомилась с девочкой и поблагодарила за интерес к жизни страны.

«Спасибо, что в таком юном возрасте ты интересуешься такими важными политическими событиями для нашего государства и региона», — сказала Наталья Комарова.

То, что сегодняшний день для многих стал настоящим семейным праздником, отметили и общественные наблюдатели, присутствующие на участках.

Ирина Максимова. «Давно не было такого единения. Люди приходят семьями, с детьми. Это пример родителей для подрастающего поколения. Наверное, сегодня гораздо более важно говорить не о выборах, а о нашем сплочении. Мы сегодня должны показать, что мы — единое государство, которое умеет и может выбирать», — отметила председатель Общественной палаты Югры

Югорчане действительно показывают сегодня высокую гражданскую активность. Даже в Сургуте, который принято считать самым аполитичным муниципалитетом региона, к 15:00 явка избирателей составила 48,6%. Шесть лет назад, в марте 2012 года, к этому времени проголосовавших было 37,3%.