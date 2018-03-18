Полтысячи участков и восемь кандидатов: 74.ru ведёт онлайн-репортаж с выборов президента

Сегодня челябинцы выбирают президента России. За пост главы государства борются восемь кандидатов. Для избирателей заработали 449 избирательных участков. 74.ru в режиме реального времени рассказывает, что на них происходит.

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