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Полтысячи участков и восемь кандидатов: 74.ru ведёт онлайн-репортаж с выборов президента
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Полтысячи участков и восемь кандидатов: 74.ru ведёт онлайн-репортаж с выборов президента 

74.ru 3 часа назад
Фото: 74.ru
Сегодня челябинцы выбирают президента России. За пост главы государства борются восемь кандидатов. Для избирателей заработали 449 избирательных участков. 74.ru в режиме реального времени рассказывает, что на них происходит.
Если вы стали свидетелем нарушений или интересных событий на избирательных участках, присылайте сообщения, фото и видео на почту редакции, в наши группы «Вконтакте», Facebook и «Одноклассники», а также в WhatsApp или Viber по номеру +7-93-23-0000-74. Телефон службы новостей 7-0000-74.
У нас также есть собственный канал в Telegram, где мы публикуем самые интересные новости Челябинска. Если вы хотите одним из первых читать эти материалы, подписывайтесь: t.me/news_74ru.
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