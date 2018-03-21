Явку не провалили. Как прошли президентские выборы в крае

Чаепитие с флаером

18 марта повторили технологию, успешно обкатанную на губернаторских выборах в сентябре прошлого года: избирателям в возрасте до 35 лет давали флаеры, которые можно будет обменять на билеты в кино. Впрочем, на некоторых участках кинобонусы для молодёжи закончились уже в полдень, где-то — ближе к вечеру воскресенья.

В соцсетях бурно обсуждали, что в пермском авиатехникуме голосовавшим студентам выдавали талоны на чай и булочку. В самом учебном заведении удивились поднявшейся шумихе вокруг этого: «Администрация техникума организовала чаепитие для исключительно своих студентов, чтобы создать атмосферу праздника. Все сообщения, что студенты голосуют за еду, — чистой воды провокация. Нам и в голову не приходила мысль подкупать студентов едой». Тем не менее когда об этом узнали в краевом избиркоме, попросили прекратить выдачу талонов на чай и булочку.

«Талоны выдавали не на избирательном участке, а в помещении, где находится участок. Юридически это не является нарушением. Но всё равно мы сразу среагировали», — сказал председатель краевого избиркома Игорь Вагин

По его словам, выборы в крае прошли спокойно и без серьёзных нарушений.

Не обошлось и без печальных событий. В день выборов в пермском филиале Верхне-Курьинского геронтологического центра, где находился УИК, умерла тяжелобольная женщина. Она заранее подала заявление, что хочет проголосовать в своей палате. Как рассказали наблюдатели, когда 18 марта члены УИКа пришли с урной в её палату, то обнаружили, что женщина мертва.

Уже к 18.00 в воскресенье явка в Прикамье превысила показатели 2012 года, когда на выборах проголосовали 55,11% избирателей (тогда край занял предпоследнее место в России). В итоге 18 марта в выборах президента в крае приняли участие 66,51% избирателей. Чуть-чуть не дотянули до рекордных 67%, которые были в нашем регионе в 2000 г.

Итоги голосования в крае практически ничем не отличаются от общероссийских. За Владимира Путина в Прикамье отдали голоса 75,35% избирателей, пришедших на выборы. Максимальный результат президент показал в Сивинском районе, где набрал 82,41% голосов. Хуже всего за Путина голосовали в депрессивных Кизеловском (70,02%) и Александровском (70%) районах.

Выдвиженец КПРФ Павел Грудинин в нашем крае набрал чуть меньше, чем в целом по стране, — 10,55%. Больше всего его любят в Куединском районе (18,47%), меньше — в Кудымкарском районе (7,42%). А вот бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский , наоборот, в Прикамье показал результат лучше, чем в России, — 6,84%. Особенно его уважили кизеловцы, записавшие 10,64% голосов в актив главы либерал-демократов. Худший результат у Жириновского в Бардымском районе — 4,19%.

Наконец, 18 203 жителя края 18 марта не поленились и пришли на выборы, чтобы испортить свои бюллетени. Тоже, кстати, позиция.

Журналисты «АиФ-Прикамье» вели прямую трансляцию в день выборов.