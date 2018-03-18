Бюллетени, надзиратели, кабинки для голосования: следим за выборами президента в Тюмени в режиме онлайн

В это воскресенье, 18 марта, каждый житель нашего города от 18 лет и старше может проголосовать за своего фаворита на пост президента России. Прямо сейчас все 106 избирательных участков уже готовы встречать тюменцев, а редакция 72.ru — внимательно следить за ходом выборов и рассказывать вам о самом важном в режиме реального времени.

Уже совсем скоро первые бюллетени опустятся в урны для голосования. Предлагаем и вам поддержать своего кандидата, а перед этим — узнать ответы на 10 самых важных вопросов о выборах президента России в Тюмени

Уже проголосовали? Делайте фото рядом со своим избирательным участком и делитесь с нами, отправив в СМС или сообщении в Viber, WhatsApp или Telegram на номер: 8-919-922-88-82. Обязательно поделитесь своими впечатлениями и расскажите, как вас зовут: будем рады познакомиться. Также можете сообщать нам на этот же номер о том, что вас удивило, возмутило или огорчило на площадке с бюллетенями и надзирателями.