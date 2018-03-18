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Бюллетени, надзиратели, кабинки для голосования: следим за выборами президента в Тюмени в режиме онлайн
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Бюллетени, надзиратели, кабинки для голосования: следим за выборами президента в Тюмени в режиме онлайн 

72.ru 3 часа назад
Фото: 72.ru
В это воскресенье, 18 марта, каждый житель нашего города от 18 лет и старше может проголосовать за своего фаворита на пост президента России. Прямо сейчас все 106 избирательных участков уже готовы встречать тюменцев, а редакция 72.ru — внимательно следить за ходом выборов и рассказывать вам о самом важном в режиме реального времени.
Уже совсем скоро первые бюллетени опустятся в урны для голосования. Предлагаем и вам поддержать своего кандидата, а перед этим — узнать ответы на 10 самых важных вопросов о выборах президента России в Тюмени.
Уже проголосовали? Делайте фото рядом со своим избирательным участком и делитесь с нами, отправив в СМС или сообщении в Viber, WhatsApp или Telegram на номер: 8-919-922-88-82. Обязательно поделитесь своими впечатлениями и расскажите, как вас зовут: будем рады познакомиться. Также можете сообщать нам на этот же номер о том, что вас удивило, возмутило или огорчило на площадке с бюллетенями и надзирателями.
72.ru: последние новости
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