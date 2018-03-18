Ян Сяоду возглавил новый антикоррупционный орган в Китае

ПЕКИН, 18 мар — РИА Новости . Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в воскресенье утвердили кандидатуру главы секретариата ЦК КПК Ян Сяоду на должность руководителя нового антикоррупционного органа Китая — Государственного комитета по надзору.

Тайное голосование прошло утром в воскресенье на шестом пленарном заседании первой сессии ВСНП 13-го созыва.

Неделей ранее, 11 марта, депутаты ВСНП одобрили внесение в конституцию страны поправки, которая предусматривает создание нового антикоррупционного органа. Сейчас функции главного антикоррупционного ведомства в Китае выполняет Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины, однако она является партийным, а не государственным органом.