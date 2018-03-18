На Шри-Ланке отменили введенный из-за беспорядков режим ЧП

На Шри-Ланке отменен введенный из-за беспорядков режим чрезвычайного положения. Соответствующий указ подписал глава государства Майтрипала Сирисена

"Оценив ситуацию с общественной безопасностью, я поручил отменить ЧП", — написал президент в Twitter. Напомним, взять под контроль общественный порядок в стране власти решили 6 марта после того, как в одном из районов начались антимусульманские протесты.