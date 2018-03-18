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На Шри-Ланке отменили введенный из-за беспорядков режим ЧП
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На Шри-Ланке отменили введенный из-за беспорядков режим ЧП 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
На Шри-Ланке отменен введенный из-за беспорядков режим чрезвычайного положения. Соответствующий указ подписал глава государства Майтрипала Сирисена.
"Оценив ситуацию с общественной безопасностью, я поручил отменить ЧП", — написал президент в Twitter. Напомним, взять под контроль общественный порядок в стране власти решили 6 марта после того, как в одном из районов начались антимусульманские протесты.
Как пишет РИА Новости, конфликты между буддистами и мусульманами изначально были зафиксированы в городе Дигана, однако затем распространились и на другие части Шри-Ланки. После чего был введен комендантский час, а на улицах появились дополнительные подразделения полиции и армии.
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