Ледяной «Гелендваген» расстреляли из РПГ

Ледяной «Гелендваген» в 2018 году в Новосибирске «катался по городу и стоял в парке», рассказывает автоблогер Владислав Барашенков в видеоролике на Youtube. Но не пережил потепления в марте. Ледяной шедевр «Гаража 54» решили расстрелять на полигоне сами создатели, чтобы «шедеврально помер, а не просто растаял на улице».

С 3 по 16 января на постройку ледяной копии «Гелендвагена» потребовалось 6 тонн льда. По словам Владислава Барашенкова, кататься на ледяном авто можно, но не везде — требуется получить соответствующие разрешения и не перегрузить колёса.

На съемках в марте, в ледяной автомобиль стреляли из пистолета, из автомата Калашникова, винтовки Мосина и пулемета «Печенег». Прострелить ледяную стенку удалось даже из пистолета, более мощные виды оружия и вовсе пробивали «Гелендваген» насквозь.

Далее, как утверждают авторы ролика «ЧТО?!?! СТРЕЛЯЮ из РПГ в ЛЕДЯНОЙ ГЕЛИК», некие «местные жители» предоставили команде «Гаража54» даже гранатометы. Часть зарядов из РПГ стрелки отправили «в молоко», некоторые пробили ледяной автомобиль, но не взорвались.

«Конечно, мы смотрели «Top Gear», мне там больше всех нравится Джереми Кларксон . Но захотелось что-то попробовать самим… О! Давай машину запустим на воздушном шаре! Идеи рождаются спонтанно», — как и зачем команда «Гараж 54» экспериментирует с автомобилями, корреспонденту VN.ru рассказал в эксклюзивном интервью автоблогер Владислав Барашенков.

Сейчас у «Гаража54» уже 1,2 млн подписчиков в Youtube.