Результаты выборов Президента РФ-2018 в Новосибирской области

Глава региона 18 марта начал с голосования. Выбор делал под прицелом телекамер. Затем весь день следил за волеизъявлением жителей области. А уже в первые часы 19 марта собрал пресс-конференцию с предварительными итогами.

«Существенных нарушений, которые могли бы повлиять на голосование, не зафиксировано, не было нарушений общественного порядка. Хочу поблагодарить руководителей избиркомов, глав администраций и волонтеров, всех, кто был задействован в работе», — сказал Андрей Травников

В ходе выборов глава облизбиркома Ольга Благо, наверное, дала несколько десятков интервью. Подводя черту, делает один из главных выводов: жители Новосибирской области не проигнорировали самые важные в России выборы.

«Явка в Новосибирской области составила 1миллион 300 тысяч человек, или 60,41 процента. С учетом традиций нашей области это хорошая явка. Наши избиратели повели себя достойной и ответственно», — говорит Ольга Благо.

Председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив , комментируя итоги выборов, говорит, что результат не только прогнозируемый, но и ожидаемый.

«В Новосибирске Владимир Путин набрал на 15% больше, чем в 2012 году. Люди сплотились вокруг национального лидера», — говорит Андрей Шимкив.

В региональном штабе избранного Президента страны говорят, что в ходе кампании работать пришлось много, зато можно гордиться результатом.

«Кампания отличается доброжелательностью. Были неудобные вопросы, но все взвешенно и терпимо», — комментирует сопредседатель регионального штаба Владимира Путина Сергей Дорофеев

«Избирательная кампания прошла ярко, достойно, легитимно. Каждый избиратель участвовал в процесс формирования будущего России», — говорит доверенное лицо Владимира Путина Ирина Кива.

Едва закрываются избирательные участки, представители штаба Путина устраивают телемост между регионами. За ходом голосования в Новосибирской области следили более 8 тысяч наблюдателей от кандидатов и партий, независимые и международные эксперты. Многие гости из-за рубежа побывали сразу на нескольких участках.

«Как международные наблюдатели, мы убедились, что процесс был открытый, люди голосовали свободно, в соответствии с законом», — рассказала заместитель председателя городского совета Болгарской Социалистической Партии Софии Ваня Добрева.

«Я поражен, что люди воспринимали это событие как праздник, поздравляли друг друга», — удивляется председатель городского совета Болгарской Социалистической Партии Софии Калоян Паргов.

Несмотря на то, что лидерство Владимира Путина в этой предвыборной гонке неоспоримо, в избирательных комиссиях называют итоги голосования предварительными. Окончательные данные озвучат в течение десяти дней.