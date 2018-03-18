Ни свет ни заря, а ямальцы уже голосуют: первые участки открылись в шесть утра

На Ямале многие избирательные участки уже открыты. В шесть утра стартовало голосование на всех участках в Губкинском, 27 открыты в Надымском районе и три в Пуровском. Еще 50 участков встречают избирателей с семи утра: по одному в Тазовском и Пуровском районах, все — в Ноябрьске и Муравленко

В Новом Уренгое первыми голосовали силовики и вахтовики. Для тех, кто заступает на службу или дежурство ранним утром открылись 43 избирательные комиссии.

К этому часу собкор «Красного Севера» в Новом Уренгое пришел на участок № 611, расположенный в пятой школе. Члены комиссии, руководит которой Мария Ткачук, пришли еще раньше, подтягивались наблюдатели.

Ровно в шесть Мария Ткачук объявила, что на участке зарегистрировано более 1500 человек и он готов к голосованию. Первый выборщик пришел уже через три минуты. Евгений Зарубин в куртке охранника, очевидно, спешил, поэтому не захотел давать интервью. А вот второй — Александр Горбачевский — пришел в личном настроении, сказал, что давно определился, за кого отдаст голос.

Следом привезли с ночной смены бригаду вахтовиков. Они все бодры и отвечают как один:

— Мы кто откуда. Башкирия Тюменская область , другие города. Все понимаем важность этих выборов, поэтому пропустить не могли.

К 6.35 на участке № 611 проголосовало почти 30 человек.