Победительницу конкурса «Мисс‐альбинос» назвали в Зимбабве 

В столице Зимбабве — Хараре — прошел необычный конкурс «Мисс Альбинос». Победительницей была названа 22‐летняя Сигембиссо Мутукура, обошедшая 12 остальных участниц, сообщил сайт AFP.
Смотр неординарных красавиц состоялся в ночном клубе города 16 марта. Зимбабве — уже вторая страна в Африке, решившая провести подобное соревнование. До этого состязания имели место в Кении.
Для африканского континента проблема альбиносов весьма характерная. Люди с дефектным геном, препятствующим правильной выработке меланина, страдают от недостатка пигмента, окрашивающего кожу, волосы, радужную оболочку глаз. Это заболевание передается по наследству.
Miss Albinism is a beauty contest that takes place in Harare, Zimbabwe, in an effort to combat prejudice and violence against albinoshttps://t.co/E5Py0gBtzJ pic.twitter.com/icSDnwBOXL
— AFP news agency (@AFP) 17 марта 2018 г.
В ряде стран Африки альбиносы находятся в зоне риска — части их тела, по местным поверьям, могут принести удачу, если будут использованы колдунов в составе зелья. Людей с недостаточно пигментированной кожей похищают и даже продают родственники с целью заработка.
Люди с таким недостатком всегда испытывают трудности даже в школах. Я много пережила, но хочу, чтобы альбиносы были храбрыми и упорными в жизни
— победительница конкурса.
Мероприятие призвано показать, что альбиносы могут быть красивыми, и понизить негативное восприятие «белых ворон» в африканском обществе.
Календарь Pirelli представил только темнокожих моделей. Об этом свидетельствуют фотографии из Instagram итальянской компании. На страницах календаря на 2018 год появятся такие звезды, как Вупи Голдберг, Наоми Кэмпбелл, Даки Тот, рэпер Шон Комбс (Puff Daddy), телеведущий и ЛГБТ-икона
Ру Пол, Джимон Хонсу и ряд других.