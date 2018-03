Победительницу конкурса «Мисс‐альбинос» назвали в Зимбабве

В столице Зимбабве Хараре — прошел необычный конкурс «Мисс Альбинос». Победительницей была названа 22‐летняя Сигембиссо Мутукура, обошедшая 12 остальных участниц, сообщил сайт AFP.

Смотр неординарных красавиц состоялся в ночном клубе города 16 марта. Зимбабве — уже вторая страна в Африке, решившая провести подобное соревнование. До этого состязания имели место в Кении

Для африканского континента проблема альбиносов весьма характерная. Люди с дефектным геном, препятствующим правильной выработке меланина, страдают от недостатка пигмента, окрашивающего кожу, волосы, радужную оболочку глаз. Это заболевание передается по наследству.

Miss Albinism is a beauty contest that takes place in Harare, Zimbabwe, in an effort to combat prejudice and violence against albinoshttps://t.co/E5Py0gBtzJ pic.twitter.com/icSDnwBOXL

AFP news agency (@AFP) 17 марта 2018 г.

В ряде стран Африки альбиносы находятся в зоне риска — части их тела, по местным поверьям, могут принести удачу, если будут использованы колдунов в составе зелья. Людей с недостаточно пигментированной кожей похищают и даже продают родственники с целью заработка.

Люди с таким недостатком всегда испытывают трудности даже в школах. Я много пережила, но хочу, чтобы альбиносы были храбрыми и упорными в жизни

— победительница конкурса.

Мероприятие призвано показать, что альбиносы могут быть красивыми, и понизить негативное восприятие «белых ворон» в африканском обществе.

Календарь Pirelli представил только темнокожих моделей. Об этом свидетельствуют фотографии из Instagram итальянской компании. На страницах календаря на 2018 год появятся такие звезды, как Вупи Голдберг Наоми Кэмпбелл , Даки Тот, рэпер Шон Комбс (Puff Daddy), телеведущий и ЛГБТ-икона

Ру Пол, Джимон Хонсу и ряд других.