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Глава Бурятии одним их первых проголосовал на выборах Президента страны
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Глава Бурятии одним их первых проголосовал на выборах Президента страны 

Официальный сайт Республики Бурятия 4 часа назад
Фото: Восток-Телеинформ
«Сегодня знаменательный день. У нас, уважаемые земляки, не будет второго шанса голосовать или переголосовать. Всех приглашаю сделать свой выбор. Всех, кому дорога наша земля, кто, хочет хорошей жизни для себя и своих детей, приглашаю проголосовать! Сейчас решается судьба всей России и Бурятии. Как мы дальше будем жить, зависит теперь от нас, от того, как мы проголосуем, какую судьбу определим на будущее. Хотелось бы, чтобы все наши жители в едином порыве встали, пришли и проголосовали, чтоб никто не сидел дома, потому что мы определяем нашу собственную судьбу», — обратился Алексей Цыденов к жителям Бурятии.
Сегодня, в День выборов Президента РФ, по республике Бурятия открылось 841 участок. Количество избирателей в регионе составляет 715 139 человек.
Официальный сайт Республики Бурятия: последние новости
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