Глава Бурятии одним их первых проголосовал на выборах Президента страны

«Сегодня знаменательный день. У нас, уважаемые земляки, не будет второго шанса голосовать или переголосовать. Всех приглашаю сделать свой выбор. Всех, кому дорога наша земля, кто, хочет хорошей жизни для себя и своих детей, приглашаю проголосовать! Сейчас решается судьба всей России Бурятии . Как мы дальше будем жить, зависит теперь от нас, от того, как мы проголосуем, какую судьбу определим на будущее. Хотелось бы, чтобы все наши жители в едином порыве встали, пришли и проголосовали, чтоб никто не сидел дома, потому что мы определяем нашу собственную судьбу», — обратился Алексей Цыденов к жителям Бурятии.

Сегодня, в День выборов Президента РФ, по республике Бурятия открылось 841 участок. Количество избирателей в регионе составляет 715 139 человек.