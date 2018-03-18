Американским студентам запретили использовать ноутбуки. Почему в XXI веке все сложнее писать от руки?

В американских университетах все чаще запрещают студентам использовать на занятиях ноутбук, заставляя молодежь писать от руки, сообщило издание The Wall Street Journal. Юные американцы жалуются: писать по бумаге ‐ невероятно сложно. Причина в том, что в школе их учились совсем не этому, там поощрялось умение быстро настукивать текст по клавиатуре.

Отныне в университетах США использовать ноутбуки смогут только студенты с особыми заболеваниями, например, с дислексией или дисграфией. Однако толерантное американское сообщество недовольно, поскольку такие поблажки могут в негативном ключе выставить часть студентов. Да и не все хотят признаваться в своем заболевании.

Издание опросило ряд студентов высших учебных заведений Америки. Выяснилось, что подавляющее большинство действительно испытывает трудности с написанием текста от руки. Так, Адам Шломи заявил, что когда учился в старшей школе, постоянно брал с собой на занятия ноутбук. Поступив в университет, парень был просто шокирован: оказалось, что некоторые преподаватели запрещают приносить технику на свои лекции. Студент решил проблему «гениально»: он просто перестал записывать лекции. Учится по YouTube-видео, читает соответствующую литературу или просит тетради одногруппников.

21-летний

Кристофер Воджик рассказал изданию, что есть преподаватели, на лекциях которых совершенно невозможно успеть все записать. Но сам признался, что он настолько медленно пишет, что даже задумался о том, не инвалид ли он.

Претензии преподавательского состава понять не трудно. Кому захочется видеть крышки ноутбуков вместо заинтересованных лиц студентов. Тем более, непонятно, записывают ли они лекции, либо «рубятся» в компьютерные игры. По мнению педагогов, набивание текста не способствует запоминанию, поскольку происходит механически. Студенты просто не усваивают информацию.

Кстати, все те же американцы уже проводили массу исследований, и так, и сяк сравнивая тех, кто только печатает, и тех, кто привык писать от руки. Выяснилось, что представители «старой школы» видели проблему, о которой говорил преподаватель, куда более полно и широко, чем их диджитализированные друзья.

Многие считают, что писать от руки — это пережиток прошлого. Действительно, подавляющее большинство операций сейчас мы можем решить с помощью компьютера. Вы никогда не замечали, что заполнение больших договоров вызывает у нас жуткие неудобства? Тех самых, в которых на семи листах надо только полностью писать свои фамилию, имя и отчество, например.

Редкие хозяйки пишут списки продуктов на бумаге, все чаще мы скачиваем мобильные приложения, в которых даже печатать не нужно, они сразу выдают нам подсказки — тыкай в экран и выбирай. Культура ношения с собой ручки уже давно канула в прошлое: она просто не нужна,

записывать-то нечего. А, может, и не нужно?

Ранее «360» писал об исследовании британских социологов, которые опросили две тысячи родителей, воспитывающих малолетних детей. Оказалось, что только у 17% представителей подрастающего поколения Соединенного Королевства есть воображаемые друзья. При этом 16 лет назад о невидимых товарищах по играм рассказывали половина участников аналогичного исследования.

Сравнив результаты двух опросов, ученые пришли к выводу, что во всем виноват технический прогресс. Развитие высокоскоростного доступного интернета и появление смартфонов с планшетами уменьшили вероятность проявления творческого начала, признаком которого являются

друзья-невидимки

Фото: Pixabay