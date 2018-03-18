6 часов подо льдом: казанские дайверы победили время на Изумрудном озере 

Аквалангисты подводного научно-исследовательского отряда РГО имени Алексей Леонова успешно завершили длительное погружение под лед. Группа дайверов в составе Игоря Артемьева, Руслана Гильфанова и Дениса Решетова провела подо льдом более 6 часов. Сами исследователи называют его тренировочным, в рамках подготовки к арктической экспедиции, однако по сути никто в мире не совершал столь длительных подледных погружений. «Казанский репортер» стал свидетелем новой страницы освоения подводного космоса. «ЭТО НАМ ДАСТ ВОЗМОЖНОСТЬ УЙТИ ГЛУБЖЕ, ПРОБЫТЬ ДОЛЬШЕ»— Ориентируемся на 6 часов, то есть 360 минут. По самочувствию — возможно пробудем дольше, — рассказывает Игорь Артемьев, которому совсем скоро придется на себе испытать, что такое эти 360 минут подо льдом. — Как они могут адекватно свое самочувствие оценить? — предусмотрительно интересуется начальник лагеря Сергей Салеев. — Они уже очень много работают в холодной воде, и эти люди могут сказать: замерз или не замерз, — объясняет руководитель подводного отряда Дмитрий Шиллер. — Естественно, через силу не надо. Нам нужен запас. Из вашей тройки один может выйти. Но если один вышел, следующие выходят только вдвоем, одному под водой оставаться нельзя. Не получилось — это тоже нормально, геройствовать не нужно. На брифинге перед погружением все задействованные буквально поминутно проговаривают план действий каждого. И тех, кто будет находиться под водой и тех, кто работает на поверхности. Для каждой ситуации есть свой алгоритм — от небольших технических неисправностей до потери человека подо льдом. Впрочем, как показывает практика, всего предусмотреть просто невозможно, поэтому и необходимы такие погружения. Сейчас, находясь на глубине 10 метров, аквалангисты в любой момент могут выйти на поверхность. Во время глубоководных погружений резкое всплытие смертельно опасно: человеку необходимы так называемые декомпрессионные остановки, чтобы нормализовать давление в организме по отношению к давлению воды. Например, чтобы подняться с глубины в 100 метров потребуется несколько часов. В таких условиях каждая мелочь может стоить жизни. — Это погружение уникально двумя факторами. Первое: длительный формат погружения дает возможность отрепетировать все неприятности, которые могут случиться в Арктике. Второе — психология. Когда над головой метровые льды, важно иметь психологическую готовность работать в таких условиях. Они будут работать над аварийными ситуациями, которые мы собрали, проанализировали, которые нам подсказали, с которыми сталкивались. Может газ закончиться, может сильное течение, может майна схлопнуться из–за подвижки льда, кому–то из аквалангистов понадобится помощь, у кого–то порвался костюм, часть снаряжения вышла из строя, — объясняет Шиллер. — Именно здесь мы можем понять все сильные и слабые стороны и быть готовыми к погружениям в Арктике. Это нам даст возможность уйти глубже, пробыть дольше. ПО ДВА ПАКЕТИКА «АГУШИ» НА КАЖДОГО ВОДОЛАЗА Вместе с основной группой под воду пойдут дайверы поддержки, они будут проверять аквалангистов каждый час. Дважды в течение погружения они станут подводными официантами. На 120–й и 240 минуте запланирован обед. Назвать меню разнообразным было бы сильным преувеличением: подогретое детское фруктовое пюре в пакетиках, которое из–за упаковки идеально подходит для питания под водой. Доставка детского питания подледным дайверам — это лишь часть функций группы поддержки. — Если они сейчас начнут геройствовать — ваша задача дать им по рукам, в хорошем смысле слова. Спокойненько, — обращается Дмитрий Шиллер к дайверам группы поддержки. Ваша задача проверить у них давление воздуха, комплектацию оборудования. Чтобы три аквалангиста смогли пробыть под водой 6 часов потребовалось более 20 баллонов с воздухом. На каждого водолаза приходится по 14 килограммов чистого газа для дыхания. Гидрокостюм со сдвоенными емкостями не без труда переносят два человека. Дайвер надевает его уже возле проруби. Остальные баллоны закрепят под водой. Под лед дайверы идут в гидрокостюмах с электроподогревом. Существуют варианты грелок на основе химических реакций, но их существенный минут в том, что регулировать уровень тепла в таких устройствах невозможно. — Оборудование у нас достаточно продвинутое. Электрообогреваемые костюмы: некая поддевка, которую мы надеваем под гидрокостюм с нагреваемыми элементами. У нас есть аккумуляторы. За счет этого мы увеличиваем время нахождения под водой. Сложность заключается в том, что наши костюмы и оборудование достаточно объемные и мы в них неповоротливые, — рассказывает Игорь Артемьев. –Тут мы ходим по тонкой грани: либо мы одеваемся в просторные костюмы, в которых нам удобно работать и быстро замерзаем, либо используем это снаряжение и сложности возникают из-за нашей некоторой неповоротливости. Для нас специально сделали эти костюмы с учетом того, что мы будем их использовать в арктических условиях. «ВЫ НАСТОЯЩИЕ ГЕРОИ! БЕЗ ВСЯКОЙ ЛОЖНОЙ ХЕРИ!»На часах 11.05, когда три аквалангиста скрываются под водой. Людям, находящимся на поверхности, остается только ждать и вглядываться в пузырьки воздуха всплывающие периодически на поверхность. Раз в час основную группу проведывает дайвер из группы поддержки. Справившись о делах, он поднимается и докладывает, что с водолазами все в порядке. Основная группа работает на довольно небольшой глубине, около 10 метров. В этот раз борьба идет не с глубиной, а со временем. Хотя эти стихии в дайвинге связаны напрямую. В седьмом часу, когда солнце уже стало заходить за горизонт, под водой показались очертания сдвоенных баллонов Игоря Артемьева. На водолазном компьютере значатся цифры: 363 минуты. Дайвер выходит на поверхность изможденный, но довольный, что все запланированное получилось. — Конечности мерзнут, да. Но если отвлекаешься на какую–то работу, о холоде не думаешь и кровь поступает нормально, — рассказал об ощущениях после 6 часов в ледяной воде Игорь Артемьев. А вот двое других решили остаться еще на час. Соответствующее разрешение они запросили у руководителя отряда Дмитрия Шиллера. Тот послал сигнал: «На выход!» Через несколько минут вышли и они. Подводный научно–исследовательский отряд Русского географического общества не случайно носит имя Алексея Леонова, человека, впервые вышедшего в открытый космос. Параллелей в работе с космонавтами у дайверов немало. Подготовка у водолазов сродни тренировкам летчиков испытателей, и те и другие работают в невесомости, в обеих сферах технологии позволяют открывать новые горизонты. Приставка «впервые» сопровождает казанских дайверов уже не в первый раз: аквалангисты отряда погружались там, где еще не ступала ласта человека в Арктике, Антарктиде и на Полюсе холода. На счету отряда 5 мировых достижений. Еще одна страница освоения подводного космоса написана, и сделали это дайверы из Казани. — Отличные ощущения! — рассказывает сразу после выхода на поверхность Руслан Гильфанов. — В принципе каких–либо холодовых перегрузок не было. Были проблемы с заменой воздуха и по снаряжению. Как раз те аварийные ситуации, которые нужно было отработать, они и случились, так что как раз. Запас был. — Там рак приплывал! Где-то на 330 минуте к нам приплыл здоровенный рак. В принципе, к стайкам рыб мы уже как к соседям относимся, а он произвел впечатление — делится подробностями Игорь Артемьев. — Я понял, почему они к нам подплывают. Когда мы около дна плаваем, ластами поднимаем донную взвесь, они на это активизируются. — Молодцы ребят! Вы настоящие герои! Без всякой ложной хери! — обнимает дайверов Дмитрий Шиллер. Это погружение, хоть и является беспрецедентным достижением, лишь промежуточная ступень перед экспедицией к Северному полюсу. До отправления запланировано еще одна длительная тренировка. Следующей зимой дайверы собираются подо льдом этого же озера провести 10 часов. Антон Райхштат.