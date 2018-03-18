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Полицейские веселились пока заключенный умирал в американской тюрьме. Родители отсудили $5 млн
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Полицейские веселились пока заключенный умирал в американской тюрьме. Родители отсудили $5 млн 

360tv.ru 5 часов назад
Фото: 360tv.ru
Полицейские калифорнийского округа Сан‐Луис‐Обиспо продержали больного шизофренией мужчину привязанным к стулу 46 часов, после чего он умер. Позже выяснилось, что они игнорировали необходимость оказания медицинской помощи и в отношении нескольких других арестантов. История вызвала широкий общественный резонанс, сообщила местная газета The Tribune.
36-летний Эндрю Холланд проявлял признаки шизофрении с 20 лет. Из-за неспособности контролировать себя, он нередко оскорблял прохожих, за что получал наказание в виде краткосрочного заключения. В январе 2017 года за попытку избиения полицейского он попал за решетку. 20 января в одиночной камере мужчина попытался нанести себе увечья. Тогда тюремная охрана перевела его в другое помещение. Предварительно Холланда раздели и привязали к стулу ремнями. В таком положении он провел более двух суток.
По регламенту, который предусматривает применение усмиряющего кресла, сотрудники тюрьмы должны были каждые полтора часа менять положение жертвы, чтобы не вызвать застоя кровообращения. После 46 часов его отвязали. Мужчина сразу же повалился на пол и накрылся одеялом. Спустя небольшой промежуток времени он потерял сознание. Охранники не сразу вызвали врачей, а когда те прибыли, помочь Холланду они не смогли, он умер из-за оторвавшегося тромба. Медэксперт указал, что смерть наступила в результате естественных причин.
В апреле того же года в тюрьме умер 60-летний заключенный. Перед смертью он жаловался на боль в плече, на что полицейские не отреагировали. Шериф округа призвал ФБР расследовать работу охраны. По результатам проверки родителям Холланда присудили пять миллионов долларов компенсации. В ноябре в тюрьме от сердечного приступа умер Рассел Хаммер. Коронер опять указал естественные причины.
После широкого общественного резонанса, который коснулся жителей региона, глава департамента здравоохранения сообщил, что уйдет в отставку в апреле 2018 года. Судебный совет призвал немедленно прекратить практику использования смирительных ремней.
О другой американской тюрьме, в которой полиция практиковала пытки и издевательства, сообщалось недавно. Давший показания против своих коллег страж правопорядка бежал в Россию, опасаясь, что осужденные будут мстить.
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