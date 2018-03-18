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Избиратели Хабаровска попробовали завтрак президента
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Избиратели Хабаровска попробовали завтрак президента 

РИА «ФедералПресс» 5 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Для избирателей подготовлены различные конкурсы, акции и подарки. В частности, в гимназии № 5 горожане смогли попробовать завтрак президента. В него вошли: геркулесовая каша на обезжиренном молоке с кедровыми орешками, запеченные сырники, запеченные яблоки, домашний облепиховый чай или чай с лимонником.
Избиратели смогли попробовать завтрак прямо на месте или записать его рецепт. Также известно, что на выборах проголосовал губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.
«Сегодня ответственный, исторический день. Мы выбираем президента и таким образом вместе определяем вектор развития всего государства. У нас огромная, сильная, сплоченная страна. И руководитель такого государства должен быть уверенным в себе, грамотным человеком, который ставит во главу угла интересы людей и выполняет обещания. Поэтому я еще раз призываю всех жителей края прийти на избирательные участки и сделать свой выбор», — подчеркнул он.
Как ранее писал «ФедералПресс», на Чукотке открылись избирательные участки. За первые два часа голосования в выборах приняли участие 28% зарегистрированных избирателей.
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