Избиратели Хабаровска попробовали завтрак президента

Для избирателей подготовлены различные конкурсы, акции и подарки. В частности, в гимназии № 5 горожане смогли попробовать завтрак президента. В него вошли: геркулесовая каша на обезжиренном молоке с кедровыми орешками, запеченные сырники, запеченные яблоки, домашний облепиховый чай или чай с лимонником.

Вячеслав Шпорт. Избиратели смогли попробовать завтрак прямо на месте или записать его рецепт. Также известно, что на выборах проголосовал губернатор Хабаровского края

«Сегодня ответственный, исторический день. Мы выбираем президента и таким образом вместе определяем вектор развития всего государства. У нас огромная, сильная, сплоченная страна. И руководитель такого государства должен быть уверенным в себе, грамотным человеком, который ставит во главу угла интересы людей и выполняет обещания. Поэтому я еще раз призываю всех жителей края прийти на избирательные участки и сделать свой выбор», — подчеркнул он.