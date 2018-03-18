Андрей Тарасенко принял участие в дне выборов Президента России

Приморцы одними из первых в стране принимают участие в голосовании, результаты которого определят политику государства на ближайшие годы. В их числе и врио губернатора края Андрей Тарасенко с супругой Светланой.

Более 1500 избирательных участков открылись в Приморском крае в день выборов Президента РФ. Врио Губернатора Андрей Тарасенко вместе с супругой посетили участок №817, на который заявились 1078 избирателей.

Глава региона призвал жителей края проявить свою активную гражданскую позицию и принять участие в голосовании — повлиять на дальнейшее развитие Приморья.

«Сегодня день выборов Президента Российской Федерации. Очень важно, чтобы каждый выполнил свой гражданский долг и проголосовал, потому что от этого зависит наше будущее», — подчеркнул Андрей Тарасенко.

Отметим, что всего в списки избирателей были внесены почти 1,5 миллиона совершеннолетних приморцев.

Напомним, все избирательные участки на территории Приморского края сегодня работают с 8.00 до 20.00.

Для обеспечения легитимности и прозрачности выборов на территории большинства избирательных участков установлены видеокамеры, изображение с которых транслируется на сайте Нашвыбор2018.рф. Кроме того, в этом году используются 145 комплексов обработки бюллетеней.

За безопасностью граждан и соблюдением избирательных прав в Единый день голосования на протяжении всего времени будут следить сотрудники правоохранительных органов

Около избирательных участков запланирована масштабная развлекательная программа, а также проведение референдумов. Приморцы могут не только проголосовать за кандидатуру Президента, но и, в частности, определить рейтинговым голосованием лучшие дизайн-проекты благоустройства парков и скверов, которые будут реконструированы на бюджетные средства в 2018 году.