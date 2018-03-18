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Андрей Тарасенко принял участие в дискуссии «Ночь выборов»
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Андрей Тарасенко принял участие в дискуссии «Ночь выборов» 

АиФ-Владивосток 7 часов назад
Фото: АиФ-Владивосток
Врио Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко в воскресенье, 18 марта, принял участие в online-марафоне «Ночь выборов 2018 — LIVE». В формате дискуссионного клуба здесь собрались представители общественности, депутаты Законодательного Собрания края, эксперты и журналисты.
На мероприятии участники обсудили предварительные итоги прошедшей избирательной кампании в Приморье, а представители избирательных штабов кандидатов рассказали о своих впечатлениях от проделанной работы на уровне региона.
Андрей Тарасенко поделился своим мнением о завершившемся дне голосования.
«Выборы в Приморье прошли честно и открыто. И теперь важно показать людям, что в крае меняется обстановка. Нам сегодня нужно работать, делать из региона инвестиционно привлекательную территорию, менять отношение к Приморью людей, бизнеса — чтобы все увидели качественные изменения», –подчеркнул глава региона.
Отметим, марафон проходит в рамках общероссийской акции «Ночь выборов 2018 — LIVE». Организаторы мероприятия — Общественная палата РФ, Российская ассоциация политических консультантов (РАПК), Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО), Комитет по политическим технологиям РАСО и «Национальный общественный мониторинг». Региональными операторами акции выступили Тихоокеанский дискуссионный клуб и консалтинговый центр ExpertGroup.
Напомним, с учетом «временных» участковых избирательных комиссий, в Приморье в день выборов Президента РФ 18 марта работали более 1500 избирательных участков. Все избирательные участки закрылись в 20.00.
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