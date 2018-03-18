Андрей Тарасенко принял участие в дискуссии «Ночь выборов»

Врио Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко в воскресенье, 18 марта, принял участие в online-марафоне «Ночь выборов 2018 — LIVE». В формате дискуссионного клуба здесь собрались представители общественности, депутаты Законодательного Собрания края, эксперты и журналисты.

На мероприятии участники обсудили предварительные итоги прошедшей избирательной кампании в Приморье, а представители избирательных штабов кандидатов рассказали о своих впечатлениях от проделанной работы на уровне региона.

Андрей Тарасенко поделился своим мнением о завершившемся дне голосования.

«Выборы в Приморье прошли честно и открыто. И теперь важно показать людям, что в крае меняется обстановка. Нам сегодня нужно работать, делать из региона инвестиционно привлекательную территорию, менять отношение к Приморью людей, бизнеса — чтобы все увидели качественные изменения», –подчеркнул глава региона.

Отметим, марафон проходит в рамках общероссийской акции «Ночь выборов 2018 — LIVE». Организаторы мероприятия — Общественная палата РФ , Российская ассоциация политических консультантов (РАПК), Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО), Комитет по политическим технологиям РАСО и «Национальный общественный мониторинг». Региональными операторами акции выступили Тихоокеанский дискуссионный клуб и консалтинговый центр ExpertGroup.

Напомним, с учетом «временных» участковых избирательных комиссий, в Приморье в день выборов Президента РФ 18 марта работали более 1500 избирательных участков. Все избирательные участки закрылись в 20.00.