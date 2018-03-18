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Фото на выборах поможет выиграть iPhone на Камчатке
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Фото на выборах поможет выиграть iPhone на Камчатке 

Федеральное агентство новостей 9 часов назад
Петропавловск-Камчатский, 17 марта. Жители Камчатки, участвуя в конкурсе, могут выиграть iPhone 8+ на 256 гигабайтов и другие призы. Фотоконкурс «Голосуем первыми» организует «Камчатка спортивная».
По правилам конкурса необходимо сделать фотографию на избирательном участке, где установлены специальные фотозоны с атрибутикой конкурса, после опубликовать фото в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram с хештегом #голосуемпервыми. Далее пользователи будут собирать лайки на сайте голосуемпервыми.рф.
За самое популярное фото дня победителю вручат гироскутер на вечеринке «Parte time» в ролледроме, сообщает «Полуостров Камчатка». Также организаторы подготовили для этой номинации 12 призов. Отметим, что в рамках фотоконкурса будут разыграны 37 призов. Телефон iPhone и другие призы вручат победителям за самые необычные и творческие фотографии после 23 марта.
Пригласительный билет на день рождения проекта «Party time» можно будет получить на избирательных участках 18 марта. Мероприятие пройдет в семь часов в ролледроме.
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